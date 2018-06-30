2018-06-30T19:24:40+03:00
Общество

«Кубаньэнерго» поможет вернуть электричество десяти тысячам жителей Сочи

Электрики работают в 40-градусную жару, несмотря на то, что их участки не входят в зону ответственности компании
Илья ПОПОВ
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В Краснодарском крае стоит 40-градусная жара. В таких сложных условиях вторые сутки без света остаются около десяти тысяч человек. В их числе дети и пожилые люди.

Причина ЧП – бесхозная линия электропередач. СНТ «Оазис», СНТ «Фундучное» и СНТ «Русская поляна» снабжает светом потребительская трансформаторная подстанция, подключенная к кабельно-воздушной линии 10 кВ. Обслуживало это оборудование ООО «Транстоннель», которое некоторое время назад прошло процедуру банкротства и было ликвидировано. Вот и получается, что инфраструктура осталась фактически бесхозной: множественные повреждения на линии, в числе которых и обрушения опор, в конце концов это и привело к аварии.

Учитывая сложившуюся ситуацию, администрация сочи обратилась за помощью в ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу компаний «Россети»).

- Бригада Сочинских электросетей оперативно приступила к ремонтным работам, - говорят в компании. - В настоящее время они продолжаются.

По расчетам специалистов, восстановить электроснабжение удастся к 20.00 30 июня.

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