Испания - Россия 1 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018

СЕГОДНЯ 00:00 2018-06-30T23:13:18+03:00

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Исторический день российского футбола наступил. Сборная России играет в матче плей-офф чемпионата мира по футболу. Соперник - один из самых крутых в мире. Испания побеждала на чемпионатах Европы 2008,2012, чемпионате мира 2010. Теперь же они - на пути наших в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года. "КП" - о главных моментах матча Испания - Россия.

Статистика личных встреч Испания - Россия 1 июля 2018

Футболисты сборных Испании и России играли между собой шесть раз. Дважды команды завершали поединки вничью, а еще 4 раза была зафиксирована победа Испании.

Прогнозы на матч Испания - Россия 1 июля 2018

Сборная Испании - фаворит матча против команды России в предстоящем поединке.

Трансляция матча Испания - Россия 1 июля 2018

Трансляция матча Испания - Россия 1 июля 2018 года состоится в прямом эфире на канале "Россия 1" в 17:00 по московскому времени.