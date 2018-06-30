Рассказы переводчика: Настоящие московские евреи

30 Июнь 23:50 2018-06-30T23:53:05+03:00

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Моя подруга Аня - полиглот. Она знает кучу языков и потому анин талант очень востребован на чемпионате мира, во время которого Аня трудится гидом. Кроме невероятной способности к языкам, она ещё обладает уникальным талантом рассказчика. Слушать ее истории про невероятные приключения иностранцев в России - отдельное удовольствие, которым я попытаюсь поделиться.

Аргентинская группа оказалась страшно жадной. Расплачиваясь в магазинах, иностранцы норовили округлить счёт в меньшую сторону, нагрели экскурсовода на тридцать долларов при расчете за услуги и предпочитали не тратиться в кафе и ресторанах, отнеся это в миссию принимающей стороны. Может быть, сказывалось происхождение. Мамы половины аргентинской группы были уроженками Одессы.

Больше всего на свете аргентинцев интересовала еврейская тема. Именно поэтому в один прекрасный день они попросили Аню провести им экскурсию по еврейской Москве.

Естественно, Аня привела их в синагогу. Бодро прошествовав мимо ящика для пожертвований со словами «Оставлять здесь деньги совсем необязательно», аргентинцы принялись с интересом осматривать красоты синагоги, шумно обсуждая увиденное друг с другом.

- Интересно, сколько евреев живет в Москве? - поинтересовались они у Ани.

Аня развела руками. За время общения с аргентинцами из доброй Ани она превратилась в злобную Аню.

- Что вы у меня спрашиваете? Вон, узнайте у того мужика, - сварливо отозвалась она и кивнула на аутентичного гражданина в кипе и с пейсами, с интересом взирающего на происходящее.

По словам Ани, гражданин представился странным именем. «Я не уверена, но что-то вроде Михаил Вифлеемович». Он оказался сотрудником синагоги.

- Мы хотели задать вам вопрос, - начали аргентинцы.

- Нет, дорогие, это я хотел бы задать вам вопрос, - ответил Вифлеемович на чистом испанском, ошарашив иностранных гостей.

Он провёл туристов на второй этаж, усадил на стулья и взял в руки указку.

- Скажите, как мог Месси не забить одиннадцатиметровый? - спросил Вифлеемович строго.

Воцарилась неловкая пауза. Туристы опустили головы.

- Знаете, - продолжил служитель культа, - А ведь до игры с Исландией я знал об Исландии только одно. То, что там водится вкусная селедка...

Раздался скрип. Под укоризненным взглядом туристы принялись ковырять кроссовками пол синагоги.

- Но вы большие молодцы! - ошарашил Вифлеемович. - Только благодаря вам я знаю, что в Исландии живет не только селедка, но и прекрасные футболисты. Я очень рад знакомству. Поэтому давайте, сфотографируемся.

Чтобы поддержать приунывших болельщиков, он позвал их в специальную комнатку на втором этаже, чтобы показать то, что обычно никому не показывает.

- А когда все вышли - я не поверила глазам, - рассказывает Аня. - В руках Вифлеемовича оказалась та самая коробочка для пожертвований, куда каждый жадный аргентинец безропотно положил по тысячерублевой купюре.

Тургруппа вышла из синагоги в большом восхищении. До конца дня только и обсуждали, что в Москве живут настоящие евреи.