"Меня не съел медведь и не побили хулиганы". Фанат, вернувшись домой с ЧМ, пристыдил британские СМИ

СЕГОДНЯ 10:25 2018-07-01T10:29:22+03:00

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После того, как фанат сборной Англии Мэтт Мэйбери вернулся домой с чемпионата мира 2018, он громко пристыдил британские СМИ. Накануне турнира они не раз говорили о том, что ехать в Россию крайне опасно и те, кто приедут на турнир, рискуют столкнуться с большими проблемами. Однако же, на деле многие утверждения оказались просто ложью.

- Вернулся живым после двух недель в России. На меня не нападали кровожадные хулиганы, не съел медведь, меня не отравили и не убили. Британским медиа должно быть стыдно за явную пропаганду против россиян. Абсолютно классная страна, - написал британский болельщик у себя в Твиттере. В комментариях, конечно, его попытались переубедить в обратном. Но остался непреклонным.

Уже по ходу турнира некоторые СМИ успели "переобуться". The Independent признали, что опасения по поводу потасовок с российскими хулиганами оказались необоснованными. И им это подтвердили в британской полиции. А Guardian заявила, что болельщики, которые вернутся домой с мундиаля, приедут домой с хорошими впечатлениями по поводу страны-хозяйки чемпионата мира.

Отметим, что сборная Англии на этом чемпионате мира заняла второе место в своей группе и вышла в 1/8 финала турнира. Подопечные Гарета Саутгейта сыграют против команды Колумбии. И в этом матче англичане рискуют столкнуться с большой проблемой по части поддержки. Против десятков тысяч колумбийцев будут "выставлены" всего пара тысяч поклонников из Англии.

Матч Англия - Колумбия пройдет в Москве на стадионе "Спартак" 3 июля и начнется в 21:00.