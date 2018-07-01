Как панамцам привиделась Богородица

СЕГОДНЯ 12:03 2018-07-01T13:14:30+03:00

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За то, что Аня - талантливый переводчик, мы зовём ее «Анка-переводчица». Она работает гидом на ЧМ. С ее группами постоянно происходят удивительные истории.

«Страной, в которую хочется вернуться», назвали Россию панамцы. Их тронуло до слез, что во время матчей российские болельщики ходили в футболках с надписью «Панама», рисовали флаги Панамы на щеках и пели старый хит Пугачевой «Ах белая Панама». Для страны с четырехмиллионным населением (треть Москвы) - такое проявление внимания было невероятно важным.

А из всех городов, которые панамцы объехали, конечно, больше других им полюбился Саранск. (Панамцы даже заявили, что Саранск намного лучше Сочи. Шутка ли: во время матча «Тунис-Панама» весь стадион, состоящий, в основном, из российских болельщиков, болел за Панаму).

Приехав в Москву, панамцы попросили привезти их на Красную площадь, где немедленно уселись на брусчатку рядом с храмом Василия Блаженного и ни за что не желали вставать. Познакомиться со странными людьми, медитирующими на брусчатке подошли все туристы Красной площади и даже японский журналист.

Особая миссия в Москве была у тетушки жены панамского президента. Когда медитация закончилась, женщина попросила Анку-переводчицу провести ее по всем главным храмам Москвы. Возражения, что храмов очень много - не принимались, панамка была неутомима. Во время экскурсии женщина с особым вниманием рассматривала иконы.

- Может быть, вы что-то конкретное ищете? - спросила, наконец, уставшая гид без особой надежды. Ну смешно же предположить, что гражданка Панамы ищет конкретную икону!

Ответ удивил.

- Да, я ищу покровительницу России, - ответила панамская тётушка.

Анка выдохнула:

- Тогда вам нужна икона Владимирской богоматери! - и повела гостей в Третьяковку, в храм святителя Николая, где и висела эта икона.

Однако, увидев ее, Вип-гостья разочаровалась: «Нет, это не покровительница России. Я ищу икону с короной на голове».

- Честно говоря, я растерялась и расстроилась, - признавалась потом Аня. - Во-первых, я страшно устала. А во-вторых, было стыдно показать перед иностранцами своё незнание. Я понятия не имела о существовании иконы с короной на голове и уж тем более не могла понять, с чего панамка решила, будто эта икона покровительствует нашей стране.

Болельщица Чемпионата Мира по футболу 2018.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

И тогда панамка рассказала невероятную историю.

Будто бы накануне поездки на Чемпионат Мира ей приснилась женщина в красном плаще с ребёнком на руках. Женщина и ребёнок были в дорогих царских одеждах, но больше всего панамку поразила не одежда, а короны.

- Я ей и говорю: женщина, на ребёнка-то зачем надели. Ну ладно сами, а ему-то тяжело! - обильно жестикулируя пересказывала панамка странный сон. Но женщина только улыбнулась.

- Не переживай, - говорит. - Ему не тяжело. Нам так положено, потому что мы - покровители России. Найди нас в Москве...

Впечатления от сна не прошли ни на следующий день, ни от впечатлений Чемпионата. А побывав в церкви умная панамская женщина поняла: ей привиделась икона.

Осталось только понять, какая.

Каково же было удивление гида, когда в ходе блужданий по Третьяковке, панамка издала радостный вопль. Она нашла то, что искала. Женщиной из сна оказалась богоматерь Галатская.

Непонятно, почему именно эта икона вдруг оказалась покровительницей России, но все панамцы были счастливы.

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Моя подруга Аня - полиглот. Она знает кучу языков и потому анин талант очень востребован на чемпионате мира, во время которого Аня трудится гидом. Кроме невероятной способности к языкам, она ещё обладает уникальным талантом рассказчика. Слушать ее истории про невероятные приключения иностранцев в России - отдельное удовольствие, которым я попытаюсь поделиться. (подробности)