Фернандо Йерро: "Я покидаю этот чемпионат мира с чистой совестью"

СЕГОДНЯ 21:42 2018-07-01T21:45:08+03:00

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Фернандо Йерро был назначен на должность главного тренера сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира. Под его началом испанцы вылетели уже в 1/8 финала турнира, проиграв в серии пенальти сборной России. Наставник на послематчевой пресс-конференции заявил, что покидает турнир с чистой совестью.

- Как чувствоваете себя?

- Как все испанцы в этот вечер. Мы приехали с огромными амбициями сюда. И знаем, как себя чувствуют болельщики. Не надо говорить, что команда сломалась. В футболе - тонкая линия между выигрышем и проигрышем. Перед тем, как игроки выходили на поле, я сказал: "Играйте этот чемпионат мира с удовольствием, мы готовы состязаться с любой командой, мы должны уйти с поля с высоко поднятой головой". Все 23 человека - это профессионалы.

- Почему вы не выпустили сразу Иньесту на поле?

- Мы знали, что этот матч может быть длинным. Мы хорошо изучили своего соперника и думали, что на 70-й минуте нужно будет что-то исправить. Иньеста - профессионал. Но он играл так, будто первый раз на поле играет за сборную.

- Как команда себя чувствует? Испания превосходила всех. Чего не хватило?

- Мы не проиграли все же ни одной игры в основное время и это факт. На групповом этапе если поскользнулся в одной игре, то даьше можно исправить. А здесь - никаких шансов на исправление. Нужно было проявить волю, характер. К концу первого добавленного тайма мы решили, что можно пойти на риск. И нам нужно попытаться вырвать победу. Но это было трудно. Каждый день мы понимаем, что трудно атаковать команду, у которой все 11 стоят в обороне. 120 минут мы играли с противником, мы сыграли очень профессионально. Когда было необходимо, мы ускорялись. У нашей команды есть личность. Это - футбол. Это очень тонкая линия - выиграл и проиграл.

- Если вас оставят тренером, согласитесь?

- Меня сейчас это не беспокоит. Я думаю, что мы должны разделить эту боль.Но мы приехали сюда с амбициями. Мы взяли в сборную самых лучших игроков, но не показали того футбола, которого от нас ожидали. До ЧМ вы не проиграли ни одного матча из 20.

- Не думаете, что в сегодняшнем есть вина федерации футбола Испании?

- Нет, нет! Нельзя сейчас друг на друга показывать пальцем. Давайте будем реалистами. Ситуация сложилась вот так. И давайте назовем вещи своими имениами. Нет смысла копаться в прошлом. Я главный тренер, меня назначили на должность за 3 дня до него. Чувствую ответственность за испанскую команду. Я никогда не избегаю вины и с этого чемпионата мира уезжаю с совершенно спокойным сердцем.

- 45 минут в первом тайме были возможность пробить. Вы владели мячом 75% времени, что не сработало?

- Может быть, не все поняли сразу. У нас были те игроки, которых вы видели на поле. Может быть, надо было больше переводить мяч больше в штрафную противника. У нас были игроки на флангах, по центру. У нас было 5 или 6 возможностей забить гол и я думаю, что помимо пенальти наш вратарь сегодня был в отпуске. Это - наш стиль игры. Мы пытались насколько можно быстро доходить до штрафной. Хотели использовать наши плюсы, за 20 минут до конца матча ввели забивного нападающего.

- После побед Испании остальной мир научился хорошо нейтрализовывать испанцев?

- В каждом чемпионате мира стали проявляться свои тренды. Мы выиграли три турнира и многие вещи изменились. Теперь мы видим, что некоторые сборные играют и с пятью защитниками. Мы думали, что об этом давно забыли. Происходят прямые передачи, люди перемещаются с фланга на фланг. У нас был настрой, есть стиль, идентичность, она - узнаваема. У нас есть хорошие молодые игроки.

- Может ли эта сборная России пройти в полуфинал ЧМ?

- Не хочу оценивать команду, пускай это делает тренер. У них есть высокие игроки и наша стратегия была выбрана правильно. Мы желаем России всего самого доброго, пускай они дойдут до того уровня, который заслуживают. В следующей игре, может быть, они снова поменяют стиль игры.