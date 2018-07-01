Сергей Степашин и Алексей Кудрин: Мы сейчас в Крыму. Отсюда победа нашей сборной выглядит особенно яркой!

СЕГОДНЯ 21:55 2018-07-01T22:08:23+03:00

Об этом экс-премьер вместе с новым председателем Счетной палаты России радостно рассказали в эфире Радио "Комсомольская правда"

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Сперва трубку взял Сергей Степашин...

- Алло, "Комсомолка"! Поздравляю! Весь российский Крым приветствует победу нашей сборной!

- Спасибо. Сергей Вадимович, во время предыдущих наших эфиров вы не исключали нашей победы над испанцами. А откуда вы знали, что мы победим? Вы со Станиславом Саламовичем Черчесовым разговаривали, это он вам сказал, или вы - сами?

- Я просто, Саша, верил! Это раз. И второе – есть футбольный Бог. Он - за нас. И третье – Саламыч молодец, он сегодня выиграл. И игроки, конечно, молодцы, и Акинфеев, но выиграл Саламыч. Потому что по-другому испанцев нельзя было "сделать"...

- А чем объяснить, что наши выиграли? Крым за нас болеет, или как?

- Ну, Крым-то болеет искренне… Давай поздравим Станислава Саламовича, это его победа. Я, кстати, единственное, что ему послал перед матчем – «Удачи!». Он ответил – спасибо.

- Перед матчем, да?

- Да. У нас есть свои коды понимания.

Почему мы еще выиграли? Тактически все верно. Во-вторых, не стыдно, ребята сегодня бились по-настоящему, ну а Игорь просто молодец. Вот особенно момент самый последний, когда ногой отбил мяч – это счастье…

- Счастье?

- Да! России нужно немножко счастья. И побед. Вот сегодня мы это получили. И слава Богу. Тем более, это первенство мира домашнее. Все по-честному.

- Дальше что?

- Дальше хорваты, скорее всего…

Сергей СтепашинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То есть, от победы к победе будем идти?

- Ну, с хорватами будет непросто, хотя они близки нам все-таки. Мы знаем югославский футбол, я вспоминаю первое первенство Европы, мы выиграли у югославов 1:0, на всякий случай… Так что, давайте считать.

- Скажите, вы где конкретно болели? На площади, на пляже…

- Нет, здесь небольшая база такая отдыха, было очень много людей замечательных, известных, в том числе.

Со мной рядом Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты. Так получилось, мы встретились на отдыхе.

- А можно на секунду ему дать трубочку?

- Нет, он не возьмет, он тут рядом стоит и улыбается.

- А вы скажите, что это ваш друг Гамов из «Комсомолки».

- Лёша!… «Комсомолка», Саша Гамов… ты его знаешь…

Кудрин:

- Алло.

- Здравствуйте, Алексей Леонидович! Скажите, как вы оцениваете, почему наши все-таки победили?

- Ну, мне кажется, что тактика тренера была правильная. Все-таки он многое сделал, конечно, здесь его вклад основной…

- Понял. Скажите, вы как болели? Как просто рядовой болельщик или уже как председатель Счетной палаты, вы уже подсчитывали - там удары по воротам, результативность и так далее.

- Как рядовой. (Смеется)

- А вы привыкли уже к своем новой должности? А почему вы с Сергеем Вадимовичем там рядом, откройте секрет?

- А Сергей Вадимович здесь потому, что мы договорились с ним провести время вместе, чтобы он мне передал опыт.

- Серьезно? А что вы возьмете из опыта Степашина чисто футбольного, я не хочу брать экономику там и так далее…

- А вы знаете, футбольная команда Счетной палаты вполне неплохо выступает на межведомственных соревнованиях среди финансовых органов, там есть такой чемпионат, вот там Счетная палата тоже хорошо выступает.

- Ой, как здорово! Ясно.

- Я их там буду поддерживать. В ближайшее время войду в координационный совет этого чемпионата, нашего, между финансовыми органами.

- А это укрепит финансы?

- Финансы? Конечно. Здоровый дух повышает работоспособность Счетной палаты.

- А футбол - укрепит?

- Ну, я думаю, что то, что сегодня победили, конечно, это большой толчок…

- Сергей Вадимович считает, что дальше так и должны – от победы к победе, от победы к победе… У вас какое предчувствие?

- Ну, он мне расскажет поподробнее, я сейчас только подошел… все, Александр, спасибо.

- Спасибо огромное. До свидания.

Степашин:

- Сань, ну, все, давай, ты уже тут перебрал с интервью…

- Ладно, спасибо вам огромное.

- Давай! С Победой!

- Счастливо, Сергей Вадимович! Обнимаю.

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