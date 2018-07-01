Сергей Степашин и Алексей Кудрин: Мы сейчас в Крыму. Отсюда победа нашей сборной выглядит особенно яркой!
Сперва трубку взял Сергей Степашин...
- Алло, "Комсомолка"! Поздравляю! Весь российский Крым приветствует победу нашей сборной!
- Спасибо. Сергей Вадимович, во время предыдущих наших эфиров вы не исключали нашей победы над испанцами. А откуда вы знали, что мы победим? Вы со Станиславом Саламовичем Черчесовым разговаривали, это он вам сказал, или вы - сами?
- Я просто, Саша, верил! Это раз. И второе – есть футбольный Бог. Он - за нас. И третье – Саламыч молодец, он сегодня выиграл. И игроки, конечно, молодцы, и Акинфеев, но выиграл Саламыч. Потому что по-другому испанцев нельзя было "сделать"...
- А чем объяснить, что наши выиграли? Крым за нас болеет, или как?
- Ну, Крым-то болеет искренне… Давай поздравим Станислава Саламовича, это его победа. Я, кстати, единственное, что ему послал перед матчем – «Удачи!». Он ответил – спасибо.
- Перед матчем, да?
- Да. У нас есть свои коды понимания.
Почему мы еще выиграли? Тактически все верно. Во-вторых, не стыдно, ребята сегодня бились по-настоящему, ну а Игорь просто молодец. Вот особенно момент самый последний, когда ногой отбил мяч – это счастье…
- Счастье?
- Да! России нужно немножко счастья. И побед. Вот сегодня мы это получили. И слава Богу. Тем более, это первенство мира домашнее. Все по-честному.
- Дальше что?
- Дальше хорваты, скорее всего…
Сергей СтепашинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- То есть, от победы к победе будем идти?
- Ну, с хорватами будет непросто, хотя они близки нам все-таки. Мы знаем югославский футбол, я вспоминаю первое первенство Европы, мы выиграли у югославов 1:0, на всякий случай… Так что, давайте считать.
- Скажите, вы где конкретно болели? На площади, на пляже…
- Нет, здесь небольшая база такая отдыха, было очень много людей замечательных, известных, в том числе.
Со мной рядом Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты. Так получилось, мы встретились на отдыхе.
- А можно на секунду ему дать трубочку?
- Нет, он не возьмет, он тут рядом стоит и улыбается.
- А вы скажите, что это ваш друг Гамов из «Комсомолки».
- Лёша!… «Комсомолка», Саша Гамов… ты его знаешь…
Кудрин:
- Алло.
- Здравствуйте, Алексей Леонидович! Скажите, как вы оцениваете, почему наши все-таки победили?
- Ну, мне кажется, что тактика тренера была правильная. Все-таки он многое сделал, конечно, здесь его вклад основной…
- Понял. Скажите, вы как болели? Как просто рядовой болельщик или уже как председатель Счетной палаты, вы уже подсчитывали - там удары по воротам, результативность и так далее.
- Как рядовой. (Смеется)
- А вы привыкли уже к своем новой должности? А почему вы с Сергеем Вадимовичем там рядом, откройте секрет?
- А Сергей Вадимович здесь потому, что мы договорились с ним провести время вместе, чтобы он мне передал опыт.
- Серьезно? А что вы возьмете из опыта Степашина чисто футбольного, я не хочу брать экономику там и так далее…
- А вы знаете, футбольная команда Счетной палаты вполне неплохо выступает на межведомственных соревнованиях среди финансовых органов, там есть такой чемпионат, вот там Счетная палата тоже хорошо выступает.
- Ой, как здорово! Ясно.
- Я их там буду поддерживать. В ближайшее время войду в координационный совет этого чемпионата, нашего, между финансовыми органами.
- А это укрепит финансы?
- Финансы? Конечно. Здоровый дух повышает работоспособность Счетной палаты.
- А футбол - укрепит?
- Ну, я думаю, что то, что сегодня победили, конечно, это большой толчок…
- Сергей Вадимович считает, что дальше так и должны – от победы к победе, от победы к победе… У вас какое предчувствие?
- Ну, он мне расскажет поподробнее, я сейчас только подошел… все, Александр, спасибо.
- Спасибо огромное. До свидания.
Степашин:
- Сань, ну, все, давай, ты уже тут перебрал с интервью…
- Ладно, спасибо вам огромное.
- Давай! С Победой!
- Счастливо, Сергей Вадимович! Обнимаю.
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