"Футбольный бог повернулся к нам": Артем Дзюба рассказал о победе над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

1 Июль 22:22 2018-07-01T23:38:17+03:00

Российский форвард вышел к журналистам и севшим от крика голосом рассказал про то, как команда улетела в космос вслед за Черчесовым

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- Артем, вы представляете, что сейчас творится в Москве, да вообще во всей стране?

- Мы подарили праздник всем и себе, мы верили в этот успех, сегодня это получилось сделать только через такую игру – терпеть, терпеть, биться… Через боль, через судорогу,. А потом только надеялись на Акинфеева. Сразу двое из ребят перед пенальти сказали, что Игорь два возьмет.

- Кто?

- Газинский и Дзагоев! Дзагоев может уже в возрасте, и у него какие-то ведения, третий глаз открылся!

- Вы пенальти били во время игры. Сразу было понятно, что вам бить?

- Я посмотрел по сторонам – подумал почему бы и нет? Но весь мир смотрит, думаю вдруг сейчас промахнусь? Слава Богу все в порядке! Но сколько раз футбольный бог. Столько лет футбольный бог отворачивался от нас, а мне кажется сегодня как никогда повернулся! Но великие моменты происходят при великих возможностях. Мы счастливы что это сделали. Мы действительно сейчас в космосе! Улетели все туда вслед за Станиславом Саламовичем! Я голос посадил. Мы кричали и визжали там, как не знаю кто! Я горжусь сейчас, что у нас такая команда.

- Но все было непросто…

- Испания любую команду заставляет прижиматься. У нас был шанс – как только они теряют мяч, мы сразу накрываем и выходим из этих зон. В первом тайме нам это удавалось несколько раз добротно. Плюс стандарты – мы им забили после стандартов, они нам тоже.

- Второй тайм мы почти не переходили середину поля. Волновались?

- Да там половина скамейки в обмороке была. Как и вес стадион! Но поддерживали нас волшебно! Уже попросили Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы все матчи играть в «Лужниках».

- Хорватия или Дания – имеет значение?

- Да дайте нам дух перевести. Дайте расслабиться.

- Куда сейчас едете?

- Ха! Без комментариев! Ничего не скажу! Давайте насладимся, давайте сейчас порадуемся. Столько г…на было… Дайте покайфовать! Ну в хорошем смысле этого слова покайфовать. Хорватия – это сейчас топ. Но и Испания была «топ». Но на родной земле в одной игре любая команда может обыграть любую.

- Теперь все время будете так отмечать голы?

- На чемпионате мира – да! А там посмотрим.

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