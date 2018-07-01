"Футбольный бог повернулся к нам": Артем Дзюба рассказал о победе над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018
- Артем, вы представляете, что сейчас творится в Москве, да вообще во всей стране?
- Мы подарили праздник всем и себе, мы верили в этот успех, сегодня это получилось сделать только через такую игру – терпеть, терпеть, биться… Через боль, через судорогу,. А потом только надеялись на Акинфеева. Сразу двое из ребят перед пенальти сказали, что Игорь два возьмет.
- Кто?
- Газинский и Дзагоев! Дзагоев может уже в возрасте, и у него какие-то ведения, третий глаз открылся!
- Вы пенальти били во время игры. Сразу было понятно, что вам бить?
- Я посмотрел по сторонам – подумал почему бы и нет? Но весь мир смотрит, думаю вдруг сейчас промахнусь? Слава Богу все в порядке! Но сколько раз футбольный бог. Столько лет футбольный бог отворачивался от нас, а мне кажется сегодня как никогда повернулся! Но великие моменты происходят при великих возможностях. Мы счастливы что это сделали. Мы действительно сейчас в космосе! Улетели все туда вслед за Станиславом Саламовичем! Я голос посадил. Мы кричали и визжали там, как не знаю кто! Я горжусь сейчас, что у нас такая команда.
- Но все было непросто…
- Испания любую команду заставляет прижиматься. У нас был шанс – как только они теряют мяч, мы сразу накрываем и выходим из этих зон. В первом тайме нам это удавалось несколько раз добротно. Плюс стандарты – мы им забили после стандартов, они нам тоже.
- Второй тайм мы почти не переходили середину поля. Волновались?
- Да там половина скамейки в обмороке была. Как и вес стадион! Но поддерживали нас волшебно! Уже попросили Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы все матчи играть в «Лужниках».
- Хорватия или Дания – имеет значение?
- Да дайте нам дух перевести. Дайте расслабиться.
- Куда сейчас едете?
- Ха! Без комментариев! Ничего не скажу! Давайте насладимся, давайте сейчас порадуемся. Столько г…на было… Дайте покайфовать! Ну в хорошем смысле этого слова покайфовать. Хорватия – это сейчас топ. Но и Испания была «топ». Но на родной земле в одной игре любая команда может обыграть любую.
- Теперь все время будете так отмечать голы?
- На чемпионате мира – да! А там посмотрим.
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