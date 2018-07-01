2018-07-01T23:38:47+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Юнус-Бек Евкуров: Мы уже в полуфинале? Ах, пока еще нет? Значит, будем!

Глава Ингушетии перед первым матчем в эфире Радио "Комсомольская правда" предсказал нашей сборной победу на ЧМ-2018. Пока его прогнозы сбываются...
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юнус-Бек ЕвкуровЮнус-Бек ЕвкуровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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- ... Алло, Саша! Мы уже в полуфинале или?..

- Нет, товарищ генерал-майор, пока вот вышли в четверть финала.

- Да я знаю, конечно. Просто мне не терпится...

- Вы лучше скажите, как - дальше, мы так и будем все время побеждать, да? Как вы и напророчили перед самым началом Чемпионата мира...

- Я ж тебе говорил, что я - оптимист. Хочу, чтобы наша команда была чемпионом мира в этом году. Они этого заслуживают.

Если после первых матчей мы говорили с тобой, что наши силы и силы наших соперников - равны. То - если взять сборную Испании... Здесь наши ребята превзошли себя!

Да, конечно, полтора тайма оборонялись, но в итоге доказали, что достойны сражаться за чемпионский титул с лучшими сборными мира.

Особо, конечно, отличился Акинфеев, вратарь… Ну, и вся команда, вся команда. Красавчики, молодцы! Поэтому - после такого уж не должно быть сомнения, что мы должны быть чемпионами.

- Скажите, а почему мы все-таки сегодня выиграли, почему не проиграли, хотя прогнозы были… Ну, я не имею в виду ваш, а большинство склонялись к тому, что мы Испании уступим.

- Ну, не большинство "верили в наш проигрыш" - нет! А потом - все-таки есть свои стены. Огромный стадион, сколько там зрителей? Более 70 тысяч!

И Дзюба красавчик, молодец, так пробил победно этот пенальти…

- А что, у них там военная обстановка, что ли, в команде, вы не знаете, почему Дзюба все время честь отдает Черчесову?

- Нет, он не Черчесову отдает… У Дзюбы есть такой момент, когда он забивает гол… руку к голове прикладывает. У каждого футболиста есть свой закон. Кто-то там прокатывается по полю на животе, кто-то там сальто делает, а Дзюба делает вот такой жест.

- Кому он честь-то отдает?

- Зрителям, болельщикам, конечно.

- Как вы думаете, Дзюба так до конца чемпионата и будет честь отдавать? Так и будет забивать?

- Ну, я думаю, что не только до конца чемпионата, это его такая заготовка домашняя, он, наверное, и дальше так будет делать, а не только на чемпионате. Это красиво смотрится.

- Тогда еще вопрос. Поделитесь своей уверенностью с нашими болельщиками, чего вы такого знаете, чего мы не знаем – откройте все карты сейчас... Почему нас ждут новые победы?

- Наша страна, наш народ вообще всегда - когда требуется - мобилизует силы. Вот там, где, казалось бы, это невозможно, у нас все возможно. И - нормально.

Поэтому я не хочу это сводить к каким-то военным событиям, но все равно хочу сказать, что наша страна осваивала такие масштабные горизонты по всем направлениям. И сегодня - даже вот при таких жесточайших санкциях, у нас экономика растет… Казалось бы, должны были - по всем задумкам "товарищей" наших, западных, которые нам не товарищи, кони двинуть, как говорится, а мы – наоборот.

- Вы когда будете вашему хорошему другу Черчесову теперь звонить?

- Я ему звонить пока не буду, после чемпионата мира я ему позвоню, сейчас не надо беспокоить. А так потом позвоню, конечно.

И телеграмму направлю, отдельно - и каждого игрока поздравлю, кто мне наиболее понравился…

- То есть, вы хотите сразу же с чемпионским званием уже Черчесова и команду поздравить?

- Вот точно, ты угадал!

КСТАТИ

"Футбольный бог повернулся к нам": Артем Дзюба рассказал о победе над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018

- Артем, вы представляете, что сейчас творится в Москве, да вообще во всей стране?

- Мы подарили праздник всем и себе, мы верили в этот успех, сегодня это получилось сделать только через такую игру – терпеть, терпеть, биться… Через боль, через судорогу,. А потом только надеялись на Акинфеева. Сразу двое из ребят перед пенальти сказали, что Игорь два возьмет. (подробности)

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