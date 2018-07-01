Денис Черышев: Мне жалко своих друзей из Испании – они плакали, когда нам проиграли

1 Июль 22:40 2018-07-01T23:37:55+03:00

Полузащитника сборной России Дениса Черышева в Испании часто считают своим. Он выпускник мадридского «Реала», и в испанской сборной у него много друзей. Кажется, Денису было немного неудобно, что он их так растроил

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- Осознаете, что сделали сейчас?

- Потихоньку осознаем. Вся страна заслужила это – как она переживала за нас?

- Вы сегодня в запасе начали. Переживали?

- Станислав Саламович разговаривал со мной, и мне сейчас все равно, как помогать команде – в старте выходить или со скамейки. Постарался выйти и выполнить дальше работу, которую выполняла вся команда. Больше оборонительную, и не получилось выбежать на контратаках. Но главное, что идем дальше.

- Вы так радовались после своего забитого пенальти, что казалось все – мы уже выиграли!

- Я просто был уверен, что Игорь возьмет следующий!

- Насколько лично для вас был принципиален этот матч с Испанией?

- Конечно, редко бывает возможность играть 1/8 финала чемпионата мира, мы довольны что прошли дальше.

- Да ладно, вы же понимаете о чем я – вы выпускник мадридского «Реала», играете в Испании…

- Хорошо было играть против партнеров бывших и друзей. Я не рад, что они расстроились, некоторые плакали. Но это футбол – мы выиграли сегодня, завтра они.

- Друзья? В сборной Испании?

- Родиргес, Начо, Карвахаль… Мы общались перед матчем, как впрочем и всегда. Они расстроены, хотелось бы их поддержать.

КСТАТИ

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- Артем, вы представляете, что сейчас творится в Москве, да вообще во всей стране?

- Мы подарили праздник всем и себе, мы верили в этот успех, сегодня это получилось сделать только через такую игру – терпеть, терпеть, биться… Через боль, через судорогу,. А потом только надеялись на Акинфеева. Сразу двое из ребят перед пенальти сказали, что Игорь два возьмет. (подробности)