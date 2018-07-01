Леонид Федун: Да, мы футбольная держава и мы умеем гонять мяч!

1 Июль 22:55 2018-07-01T23:38:47+03:00

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- Леонид Арнольдович! Это Гамов из «Комсомольской правды», я вас поздравляю с победой!

- Я вас так же. И всех читателей, слушателей вашей газеты и вашего радио поздравляю!

- Скажите, пожалуйста, вот то, что произошло 1 июля в "Лужниках" - это потому, что была решимость победить, или потому, что это родное поле было, в которое и вы много труда вложили - вспахали, засеяли… Я фигурально выражаюсь.

- Эта игра называется футбол, в которой всегда присутствует элемент удачи, везения… Как говорится, везет тому, кто везет. Поэтому команда терпела, билась, она обещала отдать все до последней капли крови, так сказать, все силы, и она это сделала.

- А на другие победы у них остались силы?

- Это вы спрашивайте у Черчесова и у ребят, а не у меня. Я только смотрю… Конечно, будет. Следующая игра - через несколько дней. Так что - должны успеть восстановиться.

- Ясно. Скажите, а что вот эта победа -ь для нашего футбола, вот вы, как наш специалист, как человек, который много сил этому отдает…

- Все! Это говорит о том, что я же сказал, меня много за эту фразу ругали, что футбол встает с колен… Да, действительно, мы доказываем, что в нашей стране есть футбол, что мы футбольная держава и что мы умеем гонять мяч!

- Еще такой скептицизм все-таки присутствует в обществе, особенно в провинции… Типа - вот, зачем столько денег ухлопали… То, се… Вот теперь меньше таких скептиков станет, как вы думаете?

- Ну, я не знаю. Мне казалось, что наша страна любит футбол, все были полные стадионы, где бы я ни был. И в Калининграде, и в Самаре, и в Нижнем Новгороде, везде народ ломился и просил лишний билет…

А нынешняя победа - это гигантский толчок. Я вам сказал, что наша мечта была, чтобы сборная сыграла пять матчей на чемпионате – и это будет считаться, что оценка отлично...

- Да, вы мне это говорили в предыдущем интервью...

– ... и мы это выполнили. То есть, мы уже пять матчей сыграли, но, как говорится, аппетит приходит во время игры.

- Что бы вы на этот раз хотели пожелать нашим читателям, радиослушателям?

- Удачи, удачи и хорошего настроения после четвертьфинала.

- Спасибо огромное.

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