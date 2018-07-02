Спасибо, Акинфеев! Это история!

СЕГОДНЯ 02:30 2018-07-02T02:33:50+03:00

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Пока Месси и Роналду тщетно пытаются догнать Марадону и Пеле, Игорь Акинфеев продолжает погоню за Львом Яшиным. Его сейв в серии пенальти, фантастический, отчаянный, вывел нас в четвертьфинал. И это навсегда. Сразу в мрамор. Этот один из самых блестящих моментов в нашей футбольной истории. И да, конечно, победила команда. Но символом этой победы навсегда останется именно этот сейв.

Задним умом видишь, как бесились испанцы, как выбивали мяч на самую верхотуру «Лужников», как в дополнительных таймах обнаглели наши, как раскачивали трибуны, поднимая руки. Как радовались серии пенальти! Будто бы это не лотерея, а обдуманная часть игры, часть «плана Черчесова». Львиную долю времени мы отбивались, отбивались, отбивались. Скрипели зубами, отчаянно надеясь на чудо. Никто даже не спорил, что испанцы сильнее. И, конечно, любая полуошибка, любой отскок, рикошет, могли похоронить все надежды на чудо. В таких матчах красота игры в невероятном напряжении. Когда ты на стадионе, у экрана телевизора, у монитора на глазах теряешь килограммы, хоть и сметаешь все запасы из холодильника… Сколько сил и нервов теряют игроки? Сколько потов с них сошло за эти 120 с гиком минут, сколько они пережили, когда опытнейший Сергей Игнашевич отправил мяч в свои ворота? Представьте, как болели вы, и умножьте на 10.

Сколько телевизоров в России окропляли святой водой, сколько сотен тысяч людей бросались с угол ворот вместе с Игорем-Игорем Акинфеевым? И признайтесь, такого с нами еще не было!

Мы играли не с позиции силы, наоборот. Станислав Черчесов лишь усмехнулся, допустив, что было бы, если начать играть с испанцами «атака на атаку». И то, что мы видели на поле – тренерский план, продуманная стратегия. Она могла бы ни к чему хорошему не привести, а привела к выдающемуся успеху.

На каждом турнире есть команда-сенсация. То, вдруг исландцы выстрелят, то Коста-Рика, о Камерун… И вот пришла наша очередь. И как вовремя!

7 июля в Сочи нас ждут крепкие, сильные, наглые хорваты. И ставка – полуфинал – и для нас, и для них чудо чудесное. И фавориты в этой паре они. Как и испанцы в «битве при Лужниках». Что будет? Как будет? Можем ли мы верить? Если у нас шансы? У нас почти неделя, чтобы бесконечно задавать себе эти вопросы. Ведь если и хорватскую команду удастся обыграть – команда Черчесова повторит успех сборной СССР 1966 года. Повторит вечный рекорд… Стоп-стоп-стоп… Давайте не загадывать, не мечтать, а просто надеяться. И кричать «Россия, вперед!» и «Игорь-Игорь Акинфеев!»

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