Невеста Данилы Козловского опубликовала фото топлес

СЕГОДНЯ 12:21 2018-07-02T12:26:42+03:00

В тусовке все настойчивее ходят слухи о скорой помолвке актрисы с ее возлюбленным Даниилом Козловским Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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У Ольги Зуевой 2018-й – год больших перемен. В тусовке все настойчивее ходят слухи о скорой помолвке актрисы с ее возлюбленным Даниилом Козловским, а она сама тем временем, осваивает новые горизонты. На «Кинотавре» девушка недавно представила новый фильм «На районе», где дебютировала как режиссер, а на днях удивила еще одним сюрпризом. Актриса опубликовала в своем инстаграме фото, где предстала абсолютно обнаженной. С одной стороны, как актриса Зуева может себе такое позволить, все-таки профессия предполагает обнажение в кадре, с другой – раньше девушка себе такого не позволяла. Возможно, освоение новых жизненных горизонтов сподвигло на расширение каких- то внутренних границ.

— Сама себя снимаю, — подписала она фото.

olyazueva_official Сама себя снимаю

В комментариях к посту пользователи Сети восхитились смелостью звезды и заявили, что Ольга столь прекрасна, что фотография выглядит как образ фотоискусства, нежели желание показать чуть больше, чем следовало.