Невеста Данилы Козловского опубликовала фото топлес
У Ольги Зуевой 2018-й – год больших перемен. В тусовке все настойчивее ходят слухи о скорой помолвке актрисы с ее возлюбленным Даниилом Козловским, а она сама тем временем, осваивает новые горизонты. На «Кинотавре» девушка недавно представила новый фильм «На районе», где дебютировала как режиссер, а на днях удивила еще одним сюрпризом. Актриса опубликовала в своем инстаграме фото, где предстала абсолютно обнаженной. С одной стороны, как актриса Зуева может себе такое позволить, все-таки профессия предполагает обнажение в кадре, с другой – раньше девушка себе такого не позволяла. Возможно, освоение новых жизненных горизонтов сподвигло на расширение каких- то внутренних границ.
— Сама себя снимаю, — подписала она фото.
В комментариях к посту пользователи Сети восхитились смелостью звезды и заявили, что Ольга столь прекрасна, что фотография выглядит как образ фотоискусства, нежели желание показать чуть больше, чем следовало.