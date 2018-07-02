Звезда сериала «Теория большого взрыва» вышла замуж

СЕГОДНЯ 13:17 2018-07-02T13:20:45+03:00

Это второй брак Кейли Куоко и она уверена, что он будет счастливым

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Есть стереотип, что голливудские актрисы достаточно легко относятся к своим замужествам, и также беззаботно разводятся, мол, чего жалеть, всегда появится новый мужчина, однако, звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко свой первый раз три года назад переживала очень остро. Красавица-блондинка отказалась от съемок, наняла себе психолога, и очень трудно возвращалась к обычной жизни. Исполнительница роли Пенни в знаменитом сериале про ботанов- физиков тогда признавалась, что была уверена -теннисист Райан Свитинг – ее судьба и развод с ним сильно подкосил актрису. Однако, прошло время и актриса познакомилась с профессиональным жокеем и сыном миллионера Карлом Куком. На этих выходных пара сыграла свадьбу.

Поклонники звезды засыпали ее поздравлениями и пожеланиями долгой и счастливой жизни. Однако некоторые усомнились, что актриса сможет прожить в браке более трех лет, припомнив ей ее предыдущее замужество.

Напомним, что с 2007 по 2010 год у Куоко был роман с ее коллегой по сериалу Джонни Галэки (Johnny Galecki). Летом 2013 актриса состояла в отношениях со звездой фильма «Агенты А.Н.К.Л.» Генри Кавиллом (Henry Cavill), однако скоро рассталась с ним. В этом же году она вышла замуж за теннисиста Райана Свитинга (Ryan Sweeting), но спустя три года оформила с ним развод.

Однако, сама Кейли уверена, что вот теперь точно встретила свою судьбу. И вместе с супругом они уже подумывают о пополнении в семье.