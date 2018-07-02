Нашлась голова «Безголового из Помпеи»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-07-02T13:55:43+03:00

Спасаясь от извержения Везувия, он, возможно, не останавливался - оглянуться посмотреть

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Он оглянулся посмотреть. И был прибит каменной глыбой, прилетевшей со стороны извергавшегося Везувия. Именно так истолковали археологи суть недавней страшной находки. А нашли они скелет мужчины, на месте головы и верней части туловища которого торчала эта самая глыба. Скелет был погребен под слоем вулканического пепла, покрывшего древний римский город и десятки тысяч его погибших жителей в 79 году нашей эры.

«Безголовый из Помпей» - так назвали «пострадавшего» ученые и журналисты.

На днях история получила продолжение. Археологи копнули чуть глубже и нашли голову «Безголового». Его рот был широко открыт.

Как объяснил Массимо Осана (Massimo Osanna) — директор археологического парка «Помпеи» (Parco Archeologico di Pompei), это меняет дело. И позволяет предположить: мужчина бежал без оглядки от надвигавшегося на него облака пепла и раскаленных ядовитых газов, извергнутых Везувием. Упал. И задохнулся, как его многочисленные земляки.

Глова "Безголового": широко раскрытый рот указыает, что человек перед смертью пытался глотнуть воздуха.

Иными словами, не травма стала причиной смерти «Безголового». Глыбой его пришибло потом — уже мертвого.

С другой стороны... Маловероятно, конечно, но не исключено, что пытавшийся спастись житель Помпеи все же оглянулся посмотреть на извержение Везувия. А рот широко раскрыл в крике, увидев летящую на него глыбу.