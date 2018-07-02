Жена Игнашевича об автоголе мужа: Чувствую себя героиней программы «Розыгрыш», которой досталась особенно злая шутка

СЕГОДНЯ 16:14 2018-07-02T17:48:54+03:00

Наталья Игнашевич, как настоящая женщина, рассказала в соцсети, каково ей было Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наталья Игнашевич рассказала, как нервничала, после того, как ее супруг открыл счет матча не в пользу команды России

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Самый возрастной и, главное, опытный член российской сборной за всю историю участия страны (России и СССР) на ЧМ, едва не обрушил надежды миллионов соотечественников на 12-й минуте матча с Испанией, когда размочил счет не в нашу пользу.

Из-за мяча, досадно отскочившего от пятки Сергея Игнашевича точно в ворота Акинфеева, испанские монстры, среди которых звезды «Реала Мадрида», «Барселоны» и «Атлетико», вели почти до конца первого тайма.

К слову, Серхио Рамос, капитан «Реал Мадрида», который то ли не понял, что нога была не его, то ли посчитал, что благодаря его борьбе в Игнашевичем мяч отскочил в ворота, осмеян пуще всех, не говоря уже о вылете его сборной из Чемпионата.

Серхио Рамос, капитан «Реал Мадрида»Фото: Twitter.com

Но руки мужа Шакиры Жерара Пике и пенальти, которое блестяще реализовал Артем Дзюба, счет сравняли.

Пике сыграл рукойФото: Twitter.com

В итоге за основное время игры гордые испанцы не забили ни разу.

Что в момент автогола и почти до конца первого тайма чувствовал сам автор досадного мяча? Сергей, как настоящий мужчина, вряд ли признается когда-либо.

А его супруга Наталья Игнашевич, как настоящая женщина, рассказала в соцсети, каково ей было.

natashevich Чувствую себя героиней программы Розыгрыш , которой досталась особенно злая шутка

- Чувствую себя героиней программы «Розыгрыш», которой досталась особенно злая шутка, - написала жена прославленного футболиста после того, как футбольный бог Акинфеев отбил два пенальти. - Все закончилось классно, можно выдохнуть и веселиться, но переживания были настолько мощными, что сил уже никаких нет. Всех с победой!

Напомним, Сергей Игнашевич дважды женат. От первого брака у футболиста двое сыновей: 19-летний Роман и 16-летний Дмитрий. От брака с бывшей спортивной журналисткой НТВ Натальей (в девичестве Пакуевой, - ред.) у спортсмена тоже двое сыновей: 10-летний Сергей и 6-летний Тимофей.

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