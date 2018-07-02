2018-07-02T17:48:54+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Жена Игнашевича об автоголе мужа: Чувствую себя героиней программы «Розыгрыш», которой досталась особенно злая шутка

Наталья Игнашевич рассказала, как нервничала, после того, как ее супруг открыл счет матча не в пользу команды России
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Наталья Игнашевич, как настоящая женщина, рассказала в соцсети, каково ей былоНаталья Игнашевич, как настоящая женщина, рассказала в соцсети, каково ей былоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Самый возрастной и, главное, опытный член российской сборной за всю историю участия страны (России и СССР) на ЧМ, едва не обрушил надежды миллионов соотечественников на 12-й минуте матча с Испанией, когда размочил счет не в нашу пользу.

Из-за мяча, досадно отскочившего от пятки Сергея Игнашевича точно в ворота Акинфеева, испанские монстры, среди которых звезды «Реала Мадрида», «Барселоны» и «Атлетико», вели почти до конца первого тайма.

К слову, Серхио Рамос, капитан «Реал Мадрида», который то ли не понял, что нога была не его, то ли посчитал, что благодаря его борьбе в Игнашевичем мяч отскочил в ворота, осмеян пуще всех, не говоря уже о вылете его сборной из Чемпионата.

Серхио Рамос, капитан «Реал Мадрида» Фото: Twitter.com

Серхио Рамос, капитан «Реал Мадрида»Фото: Twitter.com

Но руки мужа Шакиры Жерара Пике и пенальти, которое блестяще реализовал Артем Дзюба, счет сравняли.

Пике сыграл рукой Фото: Twitter.com

Пике сыграл рукойФото: Twitter.com

В итоге за основное время игры гордые испанцы не забили ни разу.

Что в момент автогола и почти до конца первого тайма чувствовал сам автор досадного мяча? Сергей, как настоящий мужчина, вряд ли признается когда-либо.

А его супруга Наталья Игнашевич, как настоящая женщина, рассказала в соцсети, каково ей было.

natashevichnatashevich
Чувствую себя героиней программы Розыгрыш , которой досталась особенно злая шутка
1035 отметок «Нравится»37 комментариевInstagram

- Чувствую себя героиней программы «Розыгрыш», которой досталась особенно злая шутка, - написала жена прославленного футболиста после того, как футбольный бог Акинфеев отбил два пенальти. - Все закончилось классно, можно выдохнуть и веселиться, но переживания были настолько мощными, что сил уже никаких нет. Всех с победой!

Напомним, Сергей Игнашевич дважды женат. От первого брака у футболиста двое сыновей: 19-летний Роман и 16-летний Дмитрий. От брака с бывшей спортивной журналисткой НТВ Натальей (в девичестве Пакуевой, - ред.) у спортсмена тоже двое сыновей: 10-летний Сергей и 6-летний Тимофей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Акинфеев - бог! Россия обыграла Испанию 4-3 по пенальти

От таких матчей седеют. А если их не выигрывают, то уходят в запои. Но если побеждают – празднуют все. У сборной России десять лет не было повода подарить стране такое торжество (подробности)

Станислав Черчесов: Почему не смотрел, как игроки бьют пенальти? Я смотрел все по табло, табло хорошее на стадионе

В зал для пресс-конференций на стадионе "Лужники" наставник российской сборной Станислав Черчесов вошел триумфатором. Его встретили журналисты аплодисментами. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
"Проголодались и решили поесть": Ставшие интернет-мэмом "фанаты в кокошниках" удивлены своей популярности
Один из прославившихся на всю страну "жующих" болельщиков рассказал Радио "Комсомольская правда", что теперь вся его семья стала неофициальным талисманом нашей сборной
Новости 24
В Белом доме не исключают новой встречи лидеров США и КНДР уже осенью
Путин назначил Олега Васнецова новым послом России в Молдавии
Роскомнадзор выявил ряд незначительных нарушений в работе Deutsche Welle
ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян не хотят жить за границей
Стокгольмский арбитраж встал на сторону "Газпрома" в споре с Польшей
NASA разрабатывает новый аппарат для исследования Венеры
ЦБ предсказал победный прыжок Акинфеева и изобразил его на купюре
Елизавета II отказалась от операции
Умер Леонид Кравченко - бывший руководитель Гостелерадио СССР
Украинцы недовольны выходом Земфиры с флагом РФ на сцену в Минске
Саакашвили потребовал от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии
«Мы чувствуем колоссальную поддержку»: Акинфеев прокомментировал победу над сборной Испании
Умерла Джиллиан Линн — постановщик мюзикла "Кошки"
Кабмин одобрил введение электронных трудовых книжек
К 2019 году биометрические данные будут собирать 30% отделений банков
Создатель биткоина напишет книгу об истории возникновения криптовалюты
В Кремле назвали незаконными любые санкции против "Северного потока-2"
Киев опубликовал имена 23 россиян для обмена на осужденных в РФ украинцев
Песков заявил об изменении системы госаккредитации вузов в будущем
Пушков: никого не волнует позиция Эстонии по "Северному потоку-2"
4 июля в Москву придут осенние холода
На Украине жестоко зарезали молодую цыганку
Во Львовской области вандалы разрушили памятник Пушкину
Песков отверг возможность обсуждения признания Крыма на саммите с США
Сенатор Керимов получил обратно свой паспорт и смог вернуться в Россию
Песков: празднование в России победы в матче ЧМ-2018 сопоставимо с хроникой 1945 года