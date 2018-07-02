Киев болел за Россию молча

СЕГОДНЯ 16:44 2018-07-02T17:07:49+03:00

Громить и закрывать пабы не обещали, но к патриотизму сограждан взывали Фото: REUTERS

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Еще до начала чемпионата мира по футболу радикалы в соцсетях пригрозили всем увеселительным заведениям на Украине – «будете транслировать матчи из «страны-агрессора» - готовьтесь к сюрпризам!». Истерию поддержали в провластных СМИ, громить и закрывать пабы не обещали, но к патриотизму сограждан взывали – негоже мол такими просмотрами косвенно поддерживать врага.

Какого-то эффекта безусловно достигли. Площадок с большими экранами для трансляций ни в Киеве, ни в других городах Украины так и не появилось, но вот кафе и пабы отказывать от футбола даже не собирались.

По крайней мере показ игры Испания-Россия был проанонсирован во всех пивных заведениях в центре Киева.

Зал уютного паба недалеко от станции метро «Контрактовая площадь» за 15 минут до начала трансляции еще полупуст, но на большинстве свободных столиков табличка «забронировано». Значит, люди собираются именно на просмотр матча. Десяток телевизоров еще без звука, но уже с картинкой «Интера» - единственного канала, решившегося на Украине на трансляцию чемпионата мира из России.

Официант, принимающий у нас с приятелем заказ, паренек лет 18-ти, обьясняет: можете сделать ставку на игру. «Угадаете результат – получите 25% скидку на счет». Приятель заполняет бумажку - «2-0» в пользу Испании. Официант улыбается:

- Интересно, сегодня хоть кто-то на Россию поставит?

- Что, вообще никто не верит? - интересуюсь.

- Конечно, слишком уж разные весовые категории у команд… А вы ставку делать будете?

- Нет, - говорю. – Я не болельщик, не разбираюсь. А что, националисты не пытались запретить трансляцию?

- Призывали. А потом сами начали регулярно приходить. Но болеют молча, пиво пьют...

Осматриваемся в зале. Три группки молодежи, человек по 5-6. Парни - все в футболках испанских клубов «Реал», «Барселона»... За соседним со мной столиком - трое мужиков повзрослее, лет по 45-50. Все активно «готовятся» к футболу. У молодежи на столе пиво, у мужчин - графинчик «беленькой», селедочка, все как положено. Студенты дурачатся, шумят, дядьки солидно выпивают, закусывают.

Футбол пролетел на одном дыхании. Молодежь подгоняла «своих» испанцев, мужики все чаще наливали по «полтинничку», без особых эмоций. «Сорвались» на радость и крик «Г-О-Л!» только после финального сейва Акинфеева. И разошлись быстро. Студенты долго «сбрасывались» на оплату чека, сетуя, что «подвели испанцы, не дали сэкономить 25% на счете, кто ж мог представить, что Россия их вынесет». А мужики, щедро отсыпав чаевые, тут же забронировали «счастливый» столик на следующую игру России - теперь с Хорватией.

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