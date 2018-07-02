«Русский! Наконец-то! Я думал, наших в городе не осталось»: журналист «КП» сутки гулял по Москве с иностранными болельщиками

СЕГОДНЯ 16:54 2018-07-02T18:14:38+03:00

От полуночи субботы до ночи воскресенья - что увидел и кого встретил наш корреспондент

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29 июня, 23.30. Бар на Сретенке

Несколько пожилых колумбийцев, трое жгучих брюнетов в форме испанской сборной, озирающихся по сторонам в поисках приключений, небольшой взвод бразильцев, мрачные немцы, накачивающиеся пивом за барной стойкой, египтянин с фараонской шапкой, два чисто русских девишника и множество иностранцев неопределенной национальности. В динамиках надрывается Курт Кобейн со своим вечным хитом про запах юности. На танцполе почти истерика, столы дрожат от вибрации и топота сотен ног. Полночь с пятницы на субботы — каждый раз в это время Москва живет так, будто завтра не будет.

- Вэр ар ю фром, - с чудовищным рязанским акцентом орет мне в ухо сосед по залу.

- Ай эм фром Раша, - в тон ору ему в ответ.

- Русский? Ну наконец-то! Я думал, наших в этом городе уже не осталось.

30 июня, 2.20. Китай-город.

— Угораю я с этих иностранцев. Ни бельмеса не понимают, а туда же, спорить, — уличный художник по имени Вера Палыч, божий одуванчик в кокетливой шляпке, ведет непринужденный разговор за работой. Всю ночь она дежурит около самых популярных ночных заведений и украдкой рисует шаржи на зазевавшихся тусовщиков.

- Вот вчера был случай. Толпа мексиканцев не расплатилась в ресторане, насилу догнали. Хорошо, с ними была наша русская девушка Саша. Говорит: целую неделю их вытаскивает из передряг. То с ними подраться кто-то хочет, то заблудились на окраине Москвы. Она у них вроде ангела-хранителя.

Вера Палыч «на Арбате с 86-го года, но место держать все сложнее». И вот она пошла в свободное плавание, дабы не потерять квалификацию.

- В твоих глазах столько цинизма и одновременно оптимизма, - на ходу ставит диагноз Вера Палыч. - Ты из тех людей, у кого будет тысяча возможностей, но он будет искать тысячу первую.

Я с подозрением смотрю на нее. А не гадалка ли вы, милая?

С рисунка на меня смотрит кто-то отдаленно похожий на английского футболиста Харри Кейна. Но точно не я.

- Подарите на память? - спрашиваю.

- Стоит штуку, - деловито отвечает божий одуванчик.

Возвращаю ей рисунок, даю двести рублей за труды. Вдогонку Вера Палыч требует мой номер телефона и грозится пригласить на свою персональную выставку.

Уличный художник Вера Палыч продает свои работы по тысяче рублей за штуку.Фото: Алексей ИВАНОВ

4.05. Мясницкая.

У входа в клуб ругаются двое. Она на русском, он на испанском.

- Да ты задолбал, я еду домой, — кричит она.

- Как мне все это надоело, поеду спать, — не уступает он.

- Я сейчас же вызываю такси, — сообщает она.

- Ты как хочешь, а я звоню в Uber, — отчаянно жестикулирует он.

Мария Магдалина! Субтильный паренек, опоясанный мексиканским флагом, картинно вскидывает руки и поворачивается ко мне. Он чиркает по воздуху несуществующей зажигалкой. Да, у меня есть прикурить, киваю ему.

- Спик инглиш? Ты мой спаситель! - обрадовался парень, его зовут Эцио. - Скажи мне, что от меня хочет эта женщина.

Дружище, мне кажется, вы хотите одного и того же — закругляться и на боковую.

— Мне этого перца мой бывший подсуропил, — жалуется девушка. — Он сейчас учится в Ливерпуле, и это, видите ли, его лучший друг. То есть он там спит со своими китаянками, а я его друзей-мексиканцев по Москве выгуливай.

— Shut up! - неожиданно рявкает она на Эцио, хотя он к тому моменту молчит уже минут пять, и решительно тащит его за рукав. — Пошли за мной.

- Ты только помни: любой мексиканец может на утро превратиться в армянина, - хохочет кто-то сбоку.

- Что он сказал? - обеспокоенно спрашивает меня Эцио.

- Не заморачивайся. Самый популярный анекдот в России. Непереводимая игра слов, - успокаиваю его.

5.30. Цветной бульвар

Двое полицейских отдирают наклейки с фонарного столба у метро.

- Датчане, - говорит один.

- Аргентинцы.

- Сам ты аргентинец. Они количеством только берут. Датчане — самые дикие. Всех перепьют.

Оба замолкают и продолжают сосредоточенно заниматься своим делом.

6.45. Садовое кольцо.

Фабио — бразильский социалист. Он сообщает об этом в первые минуты знакомства.

— Вчера я был в Мавзолее, — хвастает Фабио.

Мы начинаем выяснять, кто из москвичей и когда последний раз спускался на прием к вождю мирового пролетариата. Оказалось, никто и никогда.

— Труп на главной площади — это ужасно, — приводит главный аргумент миловидная блондинка из нашей компании.

— Нет, это великолепно, — Фабио с полоборота включается в спор. - Ленин выглядит так, как будто он умер вчера. Я побывал на похоронах Ленина!

Бразилец начинает в лицах показывать, как он зашел в главный зал, подошел к гробу и негромко сказал «Привет».

- Ко мне тут же подскочил полисмен и сказал «Шшшшшш», - страшно тараща глаза, прикладывает палец к губам Фабио. — Я понял, что чуть не разбудил Ильича и на цыпочках отошел от него.

Бразильский социалист Фабио (в центре) второй раз в Москве и уверяет, что столица сильно изменилась за 10 лет.Фото: Алексей ИВАНОВ

11.00. Метро.

Сонный вагон метро. На Петровско-Разумовской заваливаются трое помятых французов, один из них в шапочке в виде галльского петуха. Группа дембелей, только что на всю ивановскую обсуждавших свои армейские подвиги, пораженно замолкают. Толкают друг друга локтями. Француз приветливо улыбается: «Хэллоу!» Рядом торговец атрибутикой прямо на сиденье расфасовывает по пакетам футболки популярных сборных.

— Хочешь? Триста рублей всего. Есть Неймар, - спрашивает он, заметив мой интерес.

Начинается очередной день чемпионата.

16.05. Воздвиженка.

- Ууу, так холодно, - ёжится крупный смуглый мужчина в полосатой бело-голубой майке с надписью Месси на спине. Человек двадцать стоят почти в обнимку в крохотной волонтерской палатке. Мы прячемся от обрушившегося на Москву ливня. Шторм оставил болельщиков без фан-зоны на Воробьевых горах, теперь арабы и латиноамериканцы растерянно тыкаются в навигаторы в своих смартфонах, чтобы понять, где еще в Москве можно посмотреть в футбол.

Небольшой мозговой штурм и вся палатка решает рвануть на Арбат. Брызги луж разлетаются во все стороны, словно от табуна лошадей.

18.45. Бар на Арбате.

Арбат взрывается воплями семь раз. 4:3 - Франция и Аргентина выдают на-гора один из лучших матчей чемпионата. Бары битком, забиты подоконники, лестницы, входы. Лучшие места у аргентинцев. Находящиеся в меньшинстве французы отодвинуты на галерку. Зато у них очень активная шумовая поддержка. Каждый бразилец в этот вечер в душе немного француз. Когда судья дает финальный свисток и становится ясно, что исторический противник вылетает с чемпионата, вся португалоговорящая братия в желтой форме начинает распевать издевательскую песенку, в припеве которой угадываются слова «Аргентина» и «лузеры». Траурные аргентинцы будто ничего не слышат вокруг себя.

20.15. Никольская.

К третьей неделе чемпионата мира Никольская немножко потеряла свой бешеный, хаотический пульс. Ни тебе плясок с бубнами, ни тунисцев, свисающих гроздьями с фонарей, ни толчеи за право щёлкнуться на память с туристами. Африка прощается с мундиалем, а вместе с ней уходит частичка праздника.

У памятника полководцу Жукову нигериец Питер кружится в вальсе под утесовский мотив «У Черного моря». Все его друзья разъехались сразу после вылета своей сборной, а он упорно решил жить в России до финального матча.

Больше всего на свете Питер любит джаз, историческую литературу и толстых женщин.

- Почему у вас все девчонки такие худенькие, — удивляется он.

Но этот единственное, что его разочаровало здесь. В остальном он остался в полном восторге.

- В Нигерии плохо относятся к России. Народ там считает, что США — это рай земной, а все остальные — плохие. Мне говорили, что здесь ненавидят черных, что русские не умеют веселиться. Я ехал сюда в страхе, но оказалось, что все это неправда. Когда приеду домой, я буду рекламировать Россию так сильно, как только смогу, - говорит он.

Нигерийскому болельщику Питеру что вальс, что самба - лишь бы танцевать.Фото: Алексей ИВАНОВ

22.35. Чистопрудный бульвар.

Мы идем с Питером мимо Чистых прудов, и он просит остановиться и сфотографировать его.

- В Нигерии никогда не видел ничего подобного. Россия обогнала нас на пять тысяч лет вперед, - убежденно говорит он. - Везде дизайн. Вы, русские, просто одержимы красотой.

Больше всего он потрясен тем, что в России парни и девушки могут целоваться прямо на улице. В Нигерии это запрещено.

- У вас такая свободная страна, - Питер оглядывает залитую сказочной иллюминацией улицу. - И везде есть электричество. Это невероятно.

23.55. Набережная Яузы.

В полутьме бара Питер что-то долго пишет и стирает на своем смартфоне, а потом протягивает экран мне. Там одна фраза: «Как ты думаешь, у меня есть шанс познакомиться с русской девушкой, несмотря на то, что я черный?»

Я развожу руками: «Чувак, у нас свободная страна, но только если ты ей по-настоящему понравишься».

И хотя он очень старался, в этот вечер нигериец так и не смог ни с кем обменяться телефонами, но уходил Питер домой все равно счастливым.

- Дома я только работаю, работаю, работаю. Но год там стоит того, чтобы хотя бы один день оторваться здесь. Москва - это просто космос, это бомба!