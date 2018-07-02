2018-07-02T18:27:16+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Сборная России на ЧМ-2018 уже заработала 16 млн евро

Но игрокам достанется меньше половины из них
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Сейчас мы в числе восьмерки лучших командСейчас мы в числе восьмерки лучших командФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Призовой фонд чемпионата мира 2018 составляет 400 млн. евро. За участие в групповом турнире команды получают 8 млн, за выход в 1/8 финала - еще 4 млн, за 1/4 финала - еще 4 млн. То есть на данный момент сборная России заработала 16 млн. евро премиальных.

Игроки получат меньше половины из них. Так как 8 млн. заберет РФС - надо покрыть расходы за два года подготовки команды. Почти все остальное разделит команда. Но надо понимать, что сборная России - это не только 23 футболиста. Это и тренерский штаб, и врачи, и массажисты, и менеджеры, и другой персонал. Всего получается не меньше, а скорее, больше четырех десятков человек.

Как будут делить, не сообщается. Но чаще всего предложения выносит совет команды - капитан и два вице-капитана, а сборная одобряет или нет. Но при самом грубом расчете каждый футболист российской сборной за выход в 1/4 финала уже заработал более 200 тысяч евро. Для многих из них это больше, чем они получают за месяц в клубе.

Но и дальше есть к чему стремиться. Сейчас мы в числе восьмерки лучших команд чемпионата. Но 4-я сборная турнира заработает в общей сложности 22 млн евро, 3-я - 24 млн, 2-я- 28 млн. Победитель получит 38 млн. евро. Это рекорд в истории чемпионатов мира.

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