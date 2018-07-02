2018-07-02T18:08:36+03:00
Звезды

Певица МакSсим уходит со сцены из-за страшной болезни

Представители артистки объяснили, с чем связано ее решение
Ольга АНТОНОВА
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Сейчас певица собирается пройти повторное обследование и сдать все необходимые анализыСейчас певица собирается пройти повторное обследование и сдать все необходимые анализыФото: Евгения ГУСЕВА
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Певица МакSим на прошлой недели заставила серьезно поволноваться своих поклонников, когда объявила, что уходит со сцены и берет бессрочный творческий отпуск, поскольку у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Они стали следствием изнурительного гастрольного графика, и теперь она хочет восстановится и побыть вместе с детьми. Тогда фанаты гадали, что за неизвестный недуг мог сломить известную артистку? А сегодня стало известно, что причиной постоянного недомогания МакSсим стали проблемы с сосудами головного мозга. Причем болезнь приобрела столь острую фазу, что врачи потребовали буквально от певицы взять творческую паузу и завязать хотя бы на полгода с работой.

«Осложнения со здоровьем у Марины начались достаточно давно, Несколько месяцев назад перед выступлением ей стало плохо: началось сильное головокружение, боль, шум в ушах. До этого подобное уже случалось, но обычно дома. Полежала – и прошло, даже не жаловалась. Тогда же пришлось обратиться за медицинской помощью. Вернувшись в Москву – пройти обследование в клинике. Тогда-то и были диагностированы серьезные проблемы с сосудами, вызванные, скорее всего, переутомлением и недосыпом. Марине же всегда хочется все успеть – и с дочками время провести, и музыкой позаниматься, и ночной монтаж клипа проконтролировать, а подъем, как правило, ранний: младшая, Машенька, жаворонок еще тот, завтракать без мамы категорически отказывается!» – рассказали «СтарХиту» в окружении исполнительницы.

Сейчас певица собирается пройти повторное обследование и сдать все необходимые анализы.

К слову, не так давно артистка признавалась, что мечтает вновь отправиться на Алтай. Она осталась под большим впечатлением от красоты природы. Не исключено, что молодая мама найдет время, чтобы осуществить свои планы. Кроме того, перед длительным отпуском звезда планирует презентовать новый клип, который станет своеобразным утешением для фанатов.

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Молодой человек красиво ухаживал – увидев девушку на одном из выступлений осенью 2013-го года, начал покорять ее щедрыми подарками и поступками. По слухам, до Макsим Антон встречался с Викторией Дайнеко (которая даже сделала в честь него татуировку), так что покорять девушку из шоу-бизнеса было для него уже не в новинку. Максим была счастлива встретить хорошего парня и даже отважилась родить от него второго ребенка. Но в итоге пара рассталась. Говорят, Марина тяжело переживала измену, но сейчас уже потихонечку начала приходить в себя. (подробности)

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