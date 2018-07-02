Ушел из жизни председатель Гостелерадио СССР Леонид Кравченко

СЕГОДНЯ 18:54 2018-07-02T19:00:57+03:00

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2 июля в Москве в возрасте 80 лет скончался Леонид Кравченко. Пиком его карьеры были очень влиятельные посты: гендиректора ТАСС (1989 г.) председателя Гостелерадио СССР - Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании (ноябрь 1990 - август 1991 гг.) 19 августа 1991-го, как свидетельствуют биографические справки, «Кравченко подчинился решениям ГКЧП и ввёл режим строгой политической цензуры на ТВ, в частности - «запретил подавать информацию из «Белого дома». Сначала - временно - его снял с работы Президент РФ Борис Ельцин, а затем - окончательно, «после подавления путча ГКЧП» - президент СССР Михаил Горбачев.

За свою жизнь Леонид Петрович побывал и народным депутатом СССР, и руководил разными изданиями - газетами «Труд», «Строительной», «Парламентской». Кстати, одно время это издание и «Комсомольская правда» находились в одном здании на улице «Правды», 24, я несколько раз встречался с Кравченко, однажды делал с ним интервью для «Комсомолки». Он очень трепетно относился к такому предмету, как «этика журналиста». Думаю, большинство, кто знал этого человека, будут вспоминать о нем с уважением.