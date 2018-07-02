Марсианин показал “Любопытству” подозрительный “банан”

СЕГОДНЯ 19:20 2018-07-02T19:16:23+03:00

В кратере Гейла, по которому ездит робот «Любопытство», сфотографировано уже третье тело, лежащее в песке

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«Раскопкам», которые ведет на Марсе известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring) сопутствует небывалый успех. Он находит уже третьи останки. Не каждому их земных коллег так везет.

Виртуальные археологи глазастые - различают то, что другие вообще не замечают.

Недавнее открытие было сделано благодаря панораме, снимки для которой еще в августе 2014 года передал с Марса робот НАСА "Любопытство" (NASA's Mars rover Curiosity). На одном из них Скотт и заметил тело. Выделил останки цветом — чтобы стали заметнее.

Гуманоид со снимка "Любопытства" - выделен цветом для наглядности.

По мнению исследователя, можно различить туловище, вытянутую ногу, согнутую в локте руку и голову, повернутую к нам. Гуманоид — одно слово.

Но более всего виртуального археолога удивил похожий на банан объект белого цвета, расположенный под верхней частью бедра «гуманоида».

Скотт решительно называет объект пенисом — в силу их явного внешнего сходства. Но теряется в сомнениях по поводу происхождения "белого банана". Мол, сам он более склоняется к мысли, что «тот - это часть тела гуманоида, который скончался совсем недавно и не успел усохнуть. Но не исключает, что объект может быть и грибом, выросшим на уже окаменевших останках. Или даже куском белой породы.

Ранее Скотт Уаринг находил тела на других снимках.

Предыдущий гуманоид с Марса.

Он же - в цвете.

Окаменевшие «марсиане» удивительным образом напоминали останки землян, погибших в Помпеях во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Подробнее об этом читайте тут и тут . Смотрите картинки.

Останки марсианина, придавленного плитой.

Придавленный марсианин, выделенный цветом.

О том, какие еще грибы можно найти на Марсе, читайте тут.