Марсианин показал “Любопытству” подозрительный “банан”
«Раскопкам», которые ведет на Марсе известный виртуальный археолог Скотт Уаринг (Scott C. Waring) сопутствует небывалый успех. Он находит уже третьи останки. Не каждому их земных коллег так везет.
Виртуальные археологи глазастые - различают то, что другие вообще не замечают.
Недавнее открытие было сделано благодаря панораме, снимки для которой еще в августе 2014 года передал с Марса робот НАСА "Любопытство" (NASA's Mars rover Curiosity). На одном из них Скотт и заметил тело. Выделил останки цветом — чтобы стали заметнее.
Гуманоид со снимка "Любопытства" - выделен цветом для наглядности.
По мнению исследователя, можно различить туловище, вытянутую ногу, согнутую в локте руку и голову, повернутую к нам. Гуманоид — одно слово.
Но более всего виртуального археолога удивил похожий на банан объект белого цвета, расположенный под верхней частью бедра «гуманоида».
Скотт решительно называет объект пенисом — в силу их явного внешнего сходства. Но теряется в сомнениях по поводу происхождения "белого банана". Мол, сам он более склоняется к мысли, что «тот - это часть тела гуманоида, который скончался совсем недавно и не успел усохнуть. Но не исключает, что объект может быть и грибом, выросшим на уже окаменевших останках. Или даже куском белой породы.
Ранее Скотт Уаринг находил тела на других снимках.
Предыдущий гуманоид с Марса.
Он же - в цвете.
Окаменевшие «марсиане» удивительным образом напоминали останки землян, погибших в Помпеях во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Подробнее об этом читайте тут и тут . Смотрите картинки.
Останки марсианина, придавленного плитой.
Придавленный марсианин, выделенный цветом.
О том, какие еще грибы можно найти на Марсе, читайте тут.