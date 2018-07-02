Ученые нашли доказательства, что человечества вступило в «золотой век»

СЕГОДНЯ 20:56 2018-07-02T21:38:19+03:00

В прошлом году в мире произошло только 12 войн и лишь 10 процентов населения жило в нищете

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Вам тоже кажется, что раньше было лучше? Вы верите, что поколения наших предшественников ели черную икру экологически чистыми деревянными ложками и вели здоровый патриархальный образ жизни в гармонии с природой и самим собой?

Ничего подобного! Все было ровно наоборот, утверждает американский психолог Стивен Пинкер, профессор Гарвардского университета. В 2004 году журнал Time включил его в список 100 самых выдающихся ученых и мыслителей мира.

Вместо того, чтобы сравнивать «преданья старины глубокой» с «ужасами» жизни в современном бездуховном мире, Пинкер решил опираться на статистику и научные данные.

- Мы постоянно читаем, что мир захлестнула волна насилия и терроризма, что пропасть между богатыми и бедными растет, а новое поколение глупее предыдущих, но цифры говорят обратное! - утверждает профессор. - В 2017 году в мире насчитывалось 12 полномасштабных военных конфликтов, 60 авторитарных режимов, 10 процентов населения планеты жило в крайней нищете, а страны ядерного клуба имели в арсеналах более 10 000 единиц ядерного оружия - достаточно, чтобы уничтожить планету несколько раз. Кажется, что хуже уже некуда. Но все познается в сравнении. Если мы оглянемся на 30 лет тому назад, то выяснится, что в 1987 году на планете были развязаны 23 войны, в 85 странах правили диктаторы, а нищие составляли 37% населения Земного шара. Да, и добавьте сюда для полной картины 60 000 ядерных бомб. Вряд ли тогда мир был безопаснее.

В мире практически ликвидирована неграмотность. Например, в XVII веке только 15 процентов жителей Европы умели читать и писать. Впрочем, не стоит залезать в такие далекие исторические дебри: еще в 1950 году 64% жителей планеты были неграмотными! Средняя продолжительность жизни всего 100 лет назад не превышала 40 лет. Сегодня в развитых странах она приближается к 80 годам.

Что же касается преступности, то здесь люди вообще добились феноменального прогресса. Вопреки мифам о гармонии и идиллии, наши предки были очень агрессивными людьми. Профессор археологии из Университета штата Иллинойс Лоуренс Кили, изучая уровень жестокости среди современных племен, ведущих традиционный для охотников-собирателей образ жизни, получил поразительные данные: 60 процентов мужчин среди индейцев хиваро (живут в изоляции от мира в джунглях Перу и Эквадора) погибают в ходе военных конфликтов. А у папуасов из племени хули (они в рейтинге кровожадности только на 7-м месте) уровень боевых потерь среди мужчин превышает 20 процентов. Схожие показатели дает и анализ костных останков древних людей в захоронениях по всему миру. Не такое уж редкое дело, когда в могильниках 20-50 процентов мужских скелетов имеют следы травм, нанесенных оружием.

- Уровень насилия в доисторические времена был значительно выше, - считает Кили. - Межплеменные столкновения были примерно в 20 раз кровопролитнее, чем войны ХХ века. Если бы уровень смертности во время Второй мировой войны был таким, как во времена охотников-собирателей, то погибло бы не 100 миллионов человек, а примерно 2 миллиарда!

Вся эта математика, по мнению Пинкера, дает людям возможность смотреть в будущее с оптимизмом, поскольку человечество, несмотря ни на что, движется в правильном направлении.