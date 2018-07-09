2018-07-09T14:06:38+03:00
Происшествия

Депутата Сергея Жигарева вытащили из «Мерседеса» и избили в Москве

Судя по всему, политик пострадал из-за любовных дел
Антон Власов
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Заявление в полицию Жигарев подавать отказалсяЗаявление в полицию Жигарев подавать отказалсяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скандальная история развернулась на севере Москвы в минувшее воскресенье поздним вечером. «Мерседес-Бенц» депутата Госдумы от ЛДПР и главы комитета по экономической политике Сергея Жигарева был припаркован на улице Полины Осипенко – рядом с подъездом его дома. В авто политик сидел вместе со своей знакомой. Но тут дверь машины открыл неизвестный и несколько раз ударил его по лицу. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

- Потерпевший отметил, что неизвестный его повалил его на землю и продолжил наносить удары по голове и телу. После нападавший скрылся, - поделился собеседник. – Заявление в полицию гражданин Жигарев подавать отказался. Также он не предоставил данные своей подруги.

Другие источники, знакомые с делом, говорят, что депутат сидел в «Мерседесе» со своей бывшей девушкой. По их словам, после расставания с депутатом, женщина нашла себе нового ухажера. Видимо, Жигарев остался недоволен таким амурным поворотом и решил прояснить отношения. Но, судя по всему, на встречу девушка пришла с новым молодым человеком, который и поколотил политика.

Дозвониться до самого Жигарева не удалось – его телефон выключен. А вот в ЛДПР ситуацию комментировать отказались, мол, все это слухи.

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