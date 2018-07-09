На телеэкраны возвращается импровизационное шоу «Слава Богу, ты пришел!»

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-09T16:09:38+03:00

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Слава Богу, оно вернулось - одно из самых популярных импровизационных шоу нашего ТВ. 8 лет поклонники проекта надеялись на его возвращение в эфир, и вот оно состоялось. Разумеется, в обновленном виде - было бы странно, если бы за столь долгий срок ничего не изменилось. Хотя суть остается прежней: в каждом выпуске четыре приглашённые звезды будут участвовать в различных импровизациях (сначала по отдельности, а затем все вместе), причем до последнего момента они не будут знать, в какой сюжет им предстоит попасть. Это может быть тюремная камера или салон самолета, учительская в школе или заводская «столовка» - фантазия авторов безгранична. Общим будет лишь одно - каждый раз гостя будут встречать фразой «Слава Богу, ты пришел!» и тут же погружать в водоворот невероятных (или, напротив, совершенно стандартных, но все равно очень смешных) событий. В кульминационный момент обязательно найдется человек, который нажмет на специальную красную кнопку и скажет «Стоп!». Когда-то за кнопку отвечал Александр Цекало, теперь нажимать на нее будет партнер Александра по «Прожекторпэрисхилтон» Сергей Светлаков. Стоит отметить и еще одного ключевого новобранца проекта - звезду Comedy Club Александра Незлобина, который здесь займет пост креативного продюсера.

Шоу «Слава Богу, ты пришел» мы увидим на канале СТС осенью в новом телесезоне.