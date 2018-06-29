В Хабаровском крае завершилась акция Минздрава «Тест на ВИЧ: Экспедиция»

СЕГОДНЯ 10:45 2018-06-29T11:38:12+03:00

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С 25 по 27 июня 1218 жителей Хабаровского края прошли тестирование и узнали свой ВИЧ-статус – регион принял участие в III Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция». С 12 июня по 7 ноября мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить консультацию.

Итоги акции подведены на мероприятии, которое состоялось 28 июня в Хабаровске

«ДОНЕСТИ ЗНАНИЯ»

В рамках акции прошел обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена», на котором слушатели получили современные сведения по принципам сдерживания эпидемического процесса ВИЧ-инфекции, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям.

Итоги акции были подведены на торжественном мероприятии, которое состоялось 28 июня в Хабаровске.

Во время акции прошел обучающий семинар «ВИЧ-инфекция в практике специалистов первичного звена»

– Хабаровский край с радостью принял участие во Всероссийском проекте «Тест на ВИЧ: Экспедиция», – отметила в приветственном слове и.о. начальника управления организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Хабаровского края Елена Волкова. – Любая акция, направленная на увеличение охвата профилактикой и диагностикой, может носить только положительный характер. Объективно полезным будет и то, что проведение акции активно освещается в СМИ, она может заинтересовать людей, привлечь тех, кто по какой-то причине пропустил или не знал о ранее проводимых мероприятиях по анонимному тестированию.

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Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Минздрава России Григорий Каминский обратил внимание присутствующих, что за время проведения акции «нанесен серьезный удар по заболеванию, которое, если его не замечать, представляет большую угрозу», а руководитель Управления Роспотребнадора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева выразила признательность организаторам акции за серьезную профилактическую работу.

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– Благодаря акции у людей происходит формирование приверженности проходить обследование на ВИЧ. Мы как медики знаем эту болезнь, боремся с ней, но порой донести информацию до широких масс бывает очень сложно. В рамках этой акции есть возможность легко и в доступной форме донести знания до людей, привлекая все больше людей к обследованию на ВИЧ-инфекцию, – отметила Татьяна Зайцева.

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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Акция прошла при активном участии ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Хабаровского края», сотрудники которого оказали должное медицинское сопровождение, проводили тестирование, дотестовое и послетестовое консультирование.

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– Можно сказать, что III Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» – это автоэкспресс в здоровое будущее страны. Мы уверены, что мероприятие общероссийского уровня, подобное сегодняшнему, просто не может не дать свои плоды в сфере борьбы с ВИЧ-инфекцией. Ведь даже несколько выявленных человек – это спасенные граждане страны, это предотвращение распространения заболевания и неоценимый вклад в борьбу с ним в будущем, – резюмировала заместитель главврача Центра СПИД Татьяна Костакова.

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Хабаровский край завершил свое участие в III Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция», передав эстафету Амурской области. За ходом акции можно наблюдать в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» «Комсомольской правды» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.

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