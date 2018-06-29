Юрий Лужков: Чем отличаются политики-тяжеловесы? Тяжелым весом. И России они еще пригодятся

СЕГОДНЯ 11:05 2018-06-29T12:08:04+03:00

Экс-мэр столицы, а ныне фермер презентовал в Москве новую книгу о пережитом, она уже появилась в книжных магазинах

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С политиком, у которого проявился писательский дар, я связался по телефону, чтобы сделать комментарий для программы нашего журналиста Владимира Ворсобина (в передаче речь шла о новых и старых руководящих кадрах) на Радио "Комсомольская правда".

- ...Алло! Юрий Михайлович, вы не подумайте, что мы прозевали презентацию вашей новой книги, которая вышла в столичном издательстве "Вече", у нас есть классные снимки нашего фотокора Владимира Веленгурина…

- Саша, ты сейчас оправдываешься, что ты не был на презентации или комментируешь?

- Я не оправдываюсь, я обычно комментирую... И вопрос такой напрашивается. Вот чем, на ваш взгляд, губернаторы-тяжеловесы отличаются от новых - современных, которых недавно назначили?

- Отличаются тяжелым весом.

- А если подробнее? Кроме веса, что еще?

- Знанием жизни.

- А-а, вот так… То есть, это с возрастом только приходит – знание жизни?

- Приходит, конечно. Нет, не обязательно с возрастом, а приходит с опытом, который набирается человеком, может быть, не в пропорции с годами, а в пропорции с теми проблемами, через которые он проходит по своей судьбе, так сказать. Это первое. Второе. Позицией. Самостоятельной позицией.

- То есть, независимая позиция должна быть, по идее?

- Самостоятельная. Это разные вещи.

- У Лужкова она была, есть и остается?

- Ну, не хочу я… Это твои слова. Спасибо.

- Да, да, да!

- За твои слова спасибо.

Бывший столичный градоначальник Юрий Лужков и главный редактор издательства "Вече" Сергей Дмитриев на презентации книги.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Скажите, а когда уходит губернатор, мэр, глава администрации, вот опыт вместе с ними тоже" снимается", "увольняется" - или часть все же остается, скажем, сохраняется на его прежней работе? В области, в городе...

- Нет, остается не опыт, а остается какое-то восприятие того хорошего или плохого, что он сделал, находясь на своем посту.

- Тулеевские надбавки, допустим, какие-то лужковские доплаты...

- Конечно, конечно.

- Это неприкосновенный запас, ага? Те, кто пришел за отставниками, они не имеют права это модернизировать? Или - как?

- Почему нет? Время как бы может потребовать какую-то модернизацию.

А потом, я тебе скажу, есть у нас в мире разные политические направления, принципы. Есть, например, либеральное направление. И есть - социальное. Вот если к власти приходит человек с либеральными взглядами, он ведет одну политику, он начинает отменять социальные решения предыдущего, если тот был социалистом. Или наоборот – если приходит социалист, то он будет проводить больше социальную политику и немножечко, так сказать, приостанавливать либеральное направление в деятельности, строже относиться к бизнесу, заставляя его на социальные дела больше тратиться. Это все выражается в нормах законов и так далее...

- Вот смотрите. Если пофантазировать. Допустим, Лужков оказался в Калининградской области, которой руководит молодой губернатор Антон Алиханов, чисто случайно, можно сказать… Может быть, какую-то систему разработать, чтобы, допустим, Егора Строева, орловского экс-губернатора послать там, к примеру, в Оренбург после отставки…Лужкова - в Благовещенск. Амана Тулеева - на подъем там целины какой-то…

- Постой! Мне кажется, ты чего-то говоришь не о том.

- Почему? Школа тяжеловесов так быстрее будет распространяться.

- Их всех нужно посылать подальше. (Смеется) Подальше.

- Нет, не получится. Вы нам дороги.

- Согласен. России они еще пригодятся.

- Я знал, что ваша книга - "Россия на распутье..." - выходит в популярном издательстве «Вече», мне ее показывал главный редактор, Сергей Николаевич Дмитриев, потому что я у них там был. В том же издательстве вышла моя тоненькая книжка, где есть мастер-класс, как сделать хорошее интервью, и там - лучшие мои беседы собраны - с Путиным, со Степашиным, с Евкуровым, с Лужковым.

- Подаришь?

- Конечно… Вам сколько экземпляров?

- Ну, я обычно читаю один.

- Ну, да…