2018-06-29T12:55:16+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

"Почему я такой тупой?". Футболист сборной Бельгии, празднуя гол, попал себе мячом по лбу

Форвард Миши Батшуайи своеобразно отметил победный удар в ворота Англии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Миши Батшуайи - главный герой матча в Калининграде.Миши Батшуайи - главный герой матча в Калининграде.Фото: REUTERS
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Сборная Бельгии в последней игре группового этапа чемпионата мира по футболу выиграла у Англии со счетом 1:0. Однако победный гол Аднана Янузая не стал главным событием этой игры. Про этот точный удар по воротам забыли все. Настоящей звездой игры стал форвард Миши Батшуайи, своеобразно отметивший этот гол.

Схватив мяч, Батшуайи хотел что есть силы еще раз ударить по нему и добить в ворота. Однако же мяч, полетев в штангу, угодил ему в лоб и залетел в ворота. После матча он написал у себя в Твиттере:

- Ахахаха, знал, что офигею, когда открою Твиттер. ну почему я такой тупой? Черт, это же больно.

Батшуайи, празднуя гол, попытался добить мяч. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Батшуайи, празднуя гол, попытался добить мяч.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немного подумав, чуть позже он написал:

- Празднования Фортнайт переоценены. Мне нужно было придумать что-то новое. (Имеются ввиду празднования голов французом Гризманном - прим.ред.)

Но мяч все же влетел в ворота, но от головы Батшуайи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но мяч все же влетел в ворота, но от головы Батшуайи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что тут началось! К утру под этим постом уже было почти 90 тысяч комментариев. Все смеялись с неловкого удара бельгийского игрока.

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