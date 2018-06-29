2018-06-29T13:42:21+03:00
Политика

Песков ответил "Комсомольской правде» - пригласил ли Кремль Трампа на финал ЧМ-2018 в Москву

Пресс-секретарь президента отреагировал на предложение нашего корреспондента позвать Дональда Трампа 15 июля на финальную встречу
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments4
Дональд Трамп и Владимир Путин точно встретятся 16 июля в Хельсинки.Дональд Трамп и Владимир Путин точно встретятся 16 июля в Хельсинки.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 29 июня, журналист "Комсомолки" задал Дмитрию Пескову такой вопрос...

- Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в городе Хельсинки 16 июля. А накануне, 15-го - финальный матч Чемпионата мира. Так, может, пригласить президента США сначала в Москву - на футбол? (Допустим, на встречу "Россия - Бразилия".) А потом уже поехать на переговоры в Хельсинки...

- Нет, такой специальной задумки нет, - ответил пресс-секретарь "Комсомолке".- Хельсинки, действительно, готовятся. Это серьезная подготовка, вы это знаете. Встречу многие ждут. Предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам.

Что касается приглашения, то тут не требуется никаких приглашений. Вы знаете, что с самого начала в Москве подчеркнули, что будут рады видеть всех желающих глав государств, правительств, монархов...

Отвечая во время брифинга на вопросы других журналистов - в частности, один из вопросов касался "сделки по Сирии", которую, по информации CNN, якобы "собирается заключить Трамп", - Песков сказал буквально следующее:

- Вы знаете, я не понимаю, на чем зиждется вот это сообщение CNN... тут нам ничего неизвестно. Они же говорят, что - собирается президент Трамп. Нам не известно, что собирается (предпринять. - А.Г.) президент Трамп...

В то же время пресс-секретарь заметил:

- То, что Сирия, конечно, комплексно будет обсуждаться, здесь сомнений никаких нет. По Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Новости 24
Crazy in love Бейонсе признана лучшей песней века
Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения
Защита Улюкаева будет обжаловать возврат $2 млн Феоктистову
Песков рассказал о том, кто должен оценивать работу Москальковой и Денисовой
Извержение вулкана на Бали: Ростуризм предупредил российских туристов
Косачев объяснил почему ЕС решил продлить санкции против России
Россия подала иск в ВТО на решение США увеличить пошлины на металлы
Фестиваль болельщиков с начала ЧМ-2018 посетили 5 миллионов человек
Москва вводит ограничительные меры по проекту "Миссия Сибирь"
Песков объяснил, почему встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки
Владимир Путин не посетит матч Россия - Испания
Украинские националисты объявили «своими» земли и культурное наследие России
Первые дни июля принесут москвичам грозы и дожди
Ученые установили возраст древнегреческой и древнеегипетской косметики
США обратились к Центральной Америке за помощью по вопросу мигрантов
Глава Минпромторга выступил за создание российских газовых турбин
Новая волна трансферных слухов: Головин перейдет из ЦСКА в "Челси"
В Москве проходит прощание с поэтом Андреем Дементьевым
МИД РФ прокомментировал решение ЕС о продлении антироссийских санкций
"Бесперспективно": В ГД прокомментировали возможное продление ЕС антироссийских санкций
Хакеры создали новый вирус, чтобы воровать деньги у владельцев Android
США и Япония требуют от КНДР ликвидации всех средств массового уничтожения
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
В Токио совершил аварийную посадку южнокорейский боинг