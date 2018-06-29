Песков ответил "Комсомольской правде» - пригласил ли Кремль Трампа на финал ЧМ-2018 в Москву

СЕГОДНЯ 13:30 2018-06-29T13:42:21+03:00

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В пятницу, 29 июня, журналист "Комсомолки" задал Дмитрию Пескову такой вопрос...

- Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в городе Хельсинки 16 июля. А накануне, 15-го - финальный матч Чемпионата мира. Так, может, пригласить президента США сначала в Москву - на футбол? (Допустим, на встречу "Россия - Бразилия".) А потом уже поехать на переговоры в Хельсинки...

- Нет, такой специальной задумки нет, - ответил пресс-секретарь "Комсомолке".- Хельсинки, действительно, готовятся. Это серьезная подготовка, вы это знаете. Встречу многие ждут. Предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам.

Что касается приглашения, то тут не требуется никаких приглашений. Вы знаете, что с самого начала в Москве подчеркнули, что будут рады видеть всех желающих глав государств, правительств, монархов...

Отвечая во время брифинга на вопросы других журналистов - в частности, один из вопросов касался "сделки по Сирии", которую, по информации CNN, якобы "собирается заключить Трамп", - Песков сказал буквально следующее:

- Вы знаете, я не понимаю, на чем зиждется вот это сообщение CNN... тут нам ничего неизвестно. Они же говорят, что - собирается президент Трамп. Нам не известно, что собирается (предпринять. - А.Г.) президент Трамп...

В то же время пресс-секретарь заметил:

- То, что Сирия, конечно, комплексно будет обсуждаться, здесь сомнений никаких нет. По Сирии предстоит достаточно обстоятельный разговор.