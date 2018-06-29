2018-06-29T15:33:22+03:00
Общество

Повышение НДС приведет к спаду экономики и очередным поборам с людей

Депутаты Госдумы предлагают его поднять с 18 до 20 процентов
Никита ИСАЕВradiokp@radio_kp
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Никита Исаев о предстоящем повышении НДС: "Людям от этого легче жить не станет".Никита Исаев о предстоящем повышении НДС: "Людям от этого легче жить не станет".
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3 июля, в то время как значительная часть населения страны будет увлечена просмотром двух матчей 1/8 финала Чемпионата мира по футболу, депутаты ГосДумы рассмотрят в первом чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. На первый взгляд, событие это не столь значительное как, например, повышение цен на бензин или состязание Швеции и Швейцарии на футбольном поле. Многие вообще не интересуются этими деталями: ну проходят какие-то изменения в каких-то ставках – предприниматели заплатят, мол пусть раскошелятся, а то зажрались, пока простые люди еле-еле сводят концы с концами. Но спешу разуверить: НДС требует самого пристального внимания со стороны людей, независимо от рода занятий и доходов. Ибо коснется это всех. Объясню почему.

Налог на добавленную стоимость прибавляется к его стоимости при продаже. Так происходит всегда, даже с деталями, из которых состоит готовый товар, который лежит на прилавках магазинов. Но производитель, покупая детали и компоненты, может получить потом компенсацию за уплаченный продавцу НДС. А вот конечный потребитель, то есть мы с вами, таким образом, оплачивает этот налог по полной, и как-то избавиться от него нельзя. Сейчас большинство товаров облагаются НДС по ставке 18%. То есть, если покупаете какой-то условный товар за 100 рублей, то сам товар стоит 84 рубля и 75 копеек, а всё остальное – это как раз налог, который уходит в федеральный бюджет. Будет выше НДС – будут выше цены в магазинах и всем придётся платить больше. Есть ещё льготные товары вроде основных продуктов питания, книг, лекарств, детских товаров – они облагаются НДС в 10%, чтобы быть доступнее для людей.

Льготный НДС по ставке 10% останется прежним, а вот обычный НДС будет увеличен. То есть тот товар, который сейчас продается по стоимости 100 рублей, теперь будет стоить 101,7 рублей. На первый взгляд не такая уж и большая разница. К тому же ставка НДС в 20% есть во многих странах мира. Вспомните систему «taxfree», когда после вывоза товара из страны возвращается часть сумы. Вот как раз часть НДС и возвращают.

Самые высокие ставки действуют в Скандинавии: в Дании, Швеции и Норвегии НДС составляет 25%, среди неевропейских стран высоким НДС отличается Уругвай – там ставка 23% (не победили в футболе, так хоть НДС у нас лучше). Но это одна крайность, есть и другие примеры: Мальта (18%), Люксембург (17%), Ливан (10%), Швейцария (8%), Таиланд (7%), Доминикана (6%) и Сингапур (5%). Нынешняя российская ставка в 18% вполне соответствует нормальному среднеевропейскому уровню. Но есть нюанс: даже если оставить в стороне вопрос эффективности европейских предприятий, средняя налоговая нагрузка на бизнес в Евросоюзе по оценке Всемирного банка на 15% ниже, чем в России. Соответственно, предприятия могут платить сотрудникам более высокие зарплаты, причем «белые». Они и покрывают высокие налоги. У нас же 43% занятых людей получают зарплату менее 25 тыс. рублей. И это ещё сумма до вычета подоходного налога! Тут каждая копейка на счету.

А собрать вот так по копейке собираются немало: министр финансов Антон Силуанов обещал, что повышение НДС позволит увеличить поступления в бюджет на 620 млрд. рублей. Для сравнения: примерно столько же по оценке Минпромторга было вложено в программу импортозамещения. На эти деньги можно построить два крымских моста (ещё и останется). В общем, каждый житель страны, включая детей, отдаст за год государству примерно 4220 рублей. Вот такая «копеечка».

Можно было бы еще как-то оправдать данную меру, если бы эти деньги пошли в бюджеты регионов. Они как раз избавили бы области, края и республики от необходимости ожидать дотации, которые приходят не постоянно, а только дважды в год. Дотации из федерального бюджета в этом году должны составить 614 млрд. рублей. Эти деньги могли бы помочь регионам самостоятельно развиваться, подтянуть инфраструктуру, помочь решить насущные проблемы с ветхим жильём и долгостроями обманутых дольщиков. Но нет, они пойдут в федеральный бюджет. А на какие цели – не знает никто. Сначала в правительстве говорили, что эти средства направят на улучшение жизни пенсионеров, а Антон Силуанов затем заявил, что деньги будут распределены на образование, медицину, культуру и прочие социальные нужды. В общем, шкуру неубитого медведя, как это обычно бывает, когда речь идет о внушительных денежных суммах, начали делить заранее.

Точно ясно только то, что людям от этого легче жить не станет. Лишние траты сейчас никому не нужны. В итоге пострадает и благосостояние населения, и прибыль предприятий из-за снижения спроса на товары. Если перейти от частного к общему, то картина не менее удручающая: повышение НДС станет ещё и тормозом экономики, осложнит выполнение майских указов по повышению благосостояния, улучшению жилищных условий и вхождению в пятёрку крупнейших экономик мира.

Повышение налогов нельзя проводить вот так с бухты-барахты, это решение должно иметь подробное экономическое обоснование и пройти через открытое общественное и экспертное обсуждение. Мировой практикой уже неоднократно было доказано, что не повышение, а снижение налогов ведёт к развитию экономики. Вот прямо сейчас, в этом году идёт аналогичный процесс в США: налоги снизили, инвестиции в развитие предприятий растут, а безработица стремится к рекордно низкому с 1969 года значению.

И если будет доказана польза, тогда можно будет проводить реформу. В любом случае НДС и подоходный налог должны быть заморожены минимум на 10 лет, прибыль компаний должна быть избавлена от двойного налогообложения, а 50% НДС должны перераспределяться в бюджеты регионов. Иначе мы сами себе копаем яму. Очень глубокую.

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