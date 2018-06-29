2018-06-29T15:40:33+03:00
Общество

Номер мобильника в России предложили приравнять к паспорту

Такое решение позволит не стоять в очередях, чтобы переоформить оплату ЖКХ – все можно будет сделать дистанционно
Роман ГОЛОВАНОВ
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"Полномочия" номера мобильного телефона собираются расширить."Полномочия" номера мобильного телефона собираются расширить.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Информационный век подкрался к нам, как спрут из фильма «Матрица». Раз – и номер мобильного телефона практически заменяет паспорт.

Идею выдвинули в правительстве. Законопроект уже готовится. Чиновники предполагают, что подтвердить свою личность россияне смогут с помощью сразу девяти способов: электронная подпись, биометрические и дактилоскопические данные и другие.

Бдительные граждане забили тревогу. А вдруг у тебя вытащат в метро из кармана мобильник - и оформят многомиллионный кредит?

- Нет, кредит или ипотеку по номеру телефона на вас никто не оформит. Варианты использования подтверждения по мобильнику будут ограничены, - рассказал «КП» экс-советник президента по вопросам Интернета Герман Клименко. - На самом деле мы уже используем эту систему на практике: когда к нам приходит эсэмэсочка от банка с кодом, чтобы подтвердить перевод денег. Но пока у этого нет юридической силы.

Есть вопросы, в которых не нужно строгое подтверждение личности. Например, вам нужно переоформить тарифы ЖКХ. В реальной жизни надо прийти - и подписать соответствующие бумаги. Но благодаря СМС-подтверждению вам не придется ходить в конторы, ждать в очередях. Все будет доступно дистанционно.

А вообще, это больше юридическое оформление уже существующей практики.

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