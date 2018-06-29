Игра в поддавки: как чемпионат мира по футболу обескуражил в конце группового этапа

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-29T15:19:28+03:00

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С этой системой розыгрыша что-то нужно делать. В третьем туре группового этапа чемпионата мира сразу несколько игр превратились в футбольный фарс...

- Клоуны! - чуть не плакал болельщик после нулевого матча Дания - Франция . - С трудом достали билеты на один матч, а тут - облом.

Действительно, французы и датчани, которых устраивала ничья, провели в «Лужниках» в присутствии 80 тысяч зрителей двухстороннюю тренировку, практически без ударов по воротам. И вышли в плей-офф, сэкономив силы, но растеряв свой имидж самых боевитых команд.

Не менее печально смотрелась и игра супер соперников Бельгия - Англия (1:0) в Калининграде. Обе команды выставили вторые составы, которые явно не спешили побеждать. Родоначальники футбола, казалось, просто выбирали соперников по плей-офф. Дело в том, что со второго места в группе G команда попадает на Колумбию, но дальше идет более легкая сетка. А вот победитель группы уже в ¼ финала идет на Бразилию. Бельгийцы все же забили мяч и теперь после игры с Японцами (если, конечно, победят) сразятся с пентакампионами.

А вот сами японцы воспользовались другой лазейкой. Проигрыш полякам с минимальным счетом их вполне устраивал. Дело в том, что у них по всем показателям оказалось равенство с Сенегалом. А в таких случаях в ход идут желтые карточки. Горчичников было меньше у Японцев и потомки самураев в концовке матча просто боялись дотронуться до соперников. Закончилась эта комедия в Волгограде тем, что один из поляков просто сел на травку, а японцы выбивали мяч куда подальше...

Нет, это не «договорняки». Просто к игре в поддавки команды подтолкнуло их турнирное положение. Только вот, говорят, что футбольный бог все видит…