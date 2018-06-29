Илья Резник: «А мы только-только задумали поэтический баттл». В Москве простились с поэтом Андреем Дементьевым

СЕГОДНЯ 15:35 2018-06-29T16:55:52+03:00

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Разбуди любого российского человека среди ночи, попроси у него вспомнить строчку из Дементьева - никто не растеряется: если вдруг не помнят «Яблоки на снегу», то уж «Лебединую верность» - наверняка...

Очередь из желающих проститься с поэтом.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Попрощаться с Андреем Дмитриевичем пришли коллеги Илья Резник с супругой Ириной и Лариса Рубальская. Зураб Церетели, Иосиф Кобзон, Марк Захаров, Надежда Бабкина, Александр Градский, делегация из Твери, родного города поэта.

Надежда Бабкина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Резника глаза полны слез - все десять минут, что он говорит с журналистами у входа в зал Чайковского:

- ...А что он сделал в песне - вы все знаете. Ему достаточно было написать одну «Лебединую верность» или «Балладу о матери». Многие поэты держатся вообще на одной песне, а у него огромный и живой архив. «Алешенька», «Отчий дом»... У нас был замечательный вечер у Зураба Церетели, который в канун моего юбилея пригласил нас с друзьями. И вот с одной стороны стола сидели академики, художники, а с другой - актеры, поэты. Андрей возглавлял мой стол, и вдруг у нас родилась идея литературного баттла: около часа мы читали по очереди стихи. Он - о шестидесятниках, я - о Высоцком. Он читал о Петербурге, я - о Пушкине. И у Анечки (супруги Андрея Дементьева Анны Пугач - авт.) родилась идея сделать такой большой площадной концерт - в Твери, на родине Андрея. К сожалению, не успели. Последний раз увиделись на моем юбилее четвёртого апреля в «Метрополе». Андрей шутил: «Илюша, у нас в этом году двойной юбилей, 170 лет на двоих...».

Поэт Андрей Дементьев скончался 26 июня 2018 года на 90-м году жизни.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Мы встретились где-то осенью на Первом канале, на творческом бенефисе, посвящённом Владимиру Березину. - Вспомнила Ирина Романова, жена Ильи . - И после программы мы оказались в гримерке. Андрей вдруг говорит: «Илюша, какие вы классные, добрые. Не верь своим «друзьям». Я тебя очень люблю. Нас постоянно хотят столкнуть лбами, поссорить, но не верь, потому что я к тебе очень тепло отношусь».

С воспоминаниями любимом друге выступили не многие - свидетельство того, что к его уходу совсем не готовились. Да, Андрей Дмитриевич болел, но вовсе не собирался умирать. Наоборот, с удовольствием предвкушал своё девяностолетие, куда пригласит всех тех, кому теперь пришлось сидеть у гроба, низко опустив голову. Общее смятение выразил Иосиф Кобзон.

Иосиф Кобзон.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Крепись, дорогая Аня! - обратился он к вдове. - А как ты нас огорчил, дорогой Андрей Дмитриевич! Мы ведь ждали твой юбилей 16 июля!

«Андрей Дмитриевич работал в самом сложном жанре - простом. - сказал телеведущий Владимир Соловьев. - Я никогда не думал, сколько ему лет. Мы праздновали его дни рождения, но я не осознавал, что он старше меня лет на сорок. Как этот человек сохранял потрясающую стройность ума и физической формы? Когда он улыбался, казалось, что тучи расходятся».

Владимир Соловьев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, улыбчивость Дементьева и его сердечное отношение - к близким, друзьям, дальним - упоминали вообще все, кто выступал. Столько раз слово «любовь» редко услышишь на поминках девяностолетнего старика.

И, конечно, все читали его стихи.

Илзе Лиепа прочла «Все начинается с любви». Но мое любимое из Дементьева напомнил внезапно Вениамин Смехов:

А мне приснился сон,

Что Пушкин был спасён

Сергеем Соболевским.

Его любимый друг

С достоинством и блеском

Дуэль расстроил вдруг.

Дуэль не состоялась

Остались боль да ярость,

Да шум великосветский,

Что так ему постыл...

К несчастью Соболевский

В тот год в Европах жил.

А мне приснился сон,

что Пушкин был спасён.

***

Всё было очень просто:

У Троицкого моста

Он встретил Натали.

Их экипажи встали,

Она была в вуали,

В серебряной пыли...

Он вышел поклониться,

Сказать, что "пусть не ждут"...

Могло всё измениться

В те несколько минут.

К несчастью, Натали

Была так близорука,

Что, не узнав супруга,

Растаяла вдали.

***

А мне приснился сон,

Что Пушкин был спасён...

Под дуло пистолета,

Не опуская глаз,

Шагнул вперёд Данзас

И заслонил поэта...

К несчастью, пленник чести

Так поступить не смел.

Остался он на месте

И выстрел прогремел...

А мне приснился сон,

Что Пушкин был спасён...