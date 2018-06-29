Рыбаков-любителей ограничили в улове

СЕГОДНЯ 16:10 2018-06-29T16:39:32+03:00

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Ловись, рыбка, не большая и не маленькая, а средняя. Правительство утвердило параметры вылова рыбы для различных водных объектов. Работу вели около двух лет. Еще в 2016 году был подписан закон о любительском рыболовстве. Изменения вступили в силу с начала 2018 года. Чиновники и эксперты проанализировали все водные бассейны страны и разработали правила для каждого из них. Недавно появились последние нормы - для Дальнего Востока.

По сути, главных параметров три. Их должны знать все рыбаки-любители, чтобы не нарваться на штраф. Во-первых, сроки ловли, орудия ловли и ограничения на добычу той или иной рыбы. Самый распространенный запрет - на время нереста. Во-вторых, минимальные размеры рыбы. Если длина пойманного экземпляра не дотягивает до разрешенных параметров, его нужно отпустить. Например, в Астрахани закон обязывает отпустить сазана, если его длина меньше 40 см, а сома - если меньше 60 см. И в-третьих, общий вес выловленной рыбы не может превышать определенного значения. В той же Астрахани это 10 килограммов в сутки (или один экземпляр рыбы, если он весит больше 10 кг). Для сравнения, в Сибири и на Дальнем Востоке лимиты гораздо либеральнее. Там можно в сутки вылавливать по 20 - 30 килограммов. Плюс есть ограничения по весу на вылов конкретных видов рыб.

- Лимиты суточного вылова определялись на основании рекомендации отраслевой науки после необходимых исследований по оценке состояния экосистем конкретных водоемов, - пояснили в пресс-службы Росрыболовства. - Далее проведена большая работа по согласованию рекомендованных цифр. Предложения специалистов рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов публично обсуждались. По каждому региону нормы вылова согласованы с губернаторами. Итоговые цифры учитывают состояние запасов, особенности рыболовства в конкретном регионе и мнения рыбаков.

Как поясняют в ведомстве, ограничения сделаны еще и для того, чтобы перекрыть нелегальный вылов. То есть, поставить ограничения для тех, кто ловит в промышленных масштабах, но прикидывается любителем.

- Если человек в сутки выловил пять-десять килограммов, то он и удовольствие получил, и семью накормил. На этом он должен остановиться и прекратить рыбалку, - объясняют в Росрыболовстве.

Контролировать объемы вылова будут инспекторы рыбоохраны. Нарушителям грозят штрафы.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Где посмотреть общие правила ловли...

... и по конкретным водным бассейнам

К примеру, вот какая памятка есть для Астраханской области