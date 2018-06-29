Сын Сергея Галанина вырос точной копией отца

СЕГОДНЯ 16:15 2018-06-29T19:00:36+03:00

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В Москве, в Музее Победы на Поклонной горе, состоялась премьера фильма «Прощаться не будем». Для режиссера картины, Павла Дроздова, данный фильм является одиннадцатой по счету лентой в карьере. Главную роль исполнил актер Андрей Мерзликин. Премьеру посетили такие звезды, как Гарик Сукачев, Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина, Наталья Бочкарева, Наталия Лесниковская, Ольга Зайцева, Рената Пиотровски, Александр Робак, Евгений Фридлянд и другие. Сергей Галанин пришел с сыном Тимофеем, который в свои 17 лет выглядит точной копией рокера. Мы считаем, что они однозначно победили бы на конкурсе "самые похожие родственники", если бы такой проводился в нашей стране.

В Музее Победы на Поклонной горе, состоялась премьера фильма «Прощаться не будем».

Картина повествует зрителю о событиях конца 1941 года, когда немецкая армия через Калинин (современная Тверь) подбиралась к Москве. На защиту города собралось две тысячи человек безо всякой артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона Павел Сысоев (Андрей Мерзликин), пытаясь остановить панику среди населения Калинина, сам невольно попадает под подозрения. Сюжет картины интригует тем, что до самого конца фильма неясно, кто именно является предателем Родины. Зрители, выходя из зала, отмечали динамичность и искренность ленты. перед началом фильма режиссер Павел Дроздов рассказал зрителю, почему именно это событие Великой Отечественной Войны он хотел передать на экраны кинотеатров: сам Дроздов родом из Твери, а заучит, героическая история людей, защищавших свой город, коснулась и его семьи.

Андрей Мерзликин и Егор Бероев.

Гарик Сукачев.

Прабабушка Павла рассказывала ему о тех леденящих душу моментах войны, которые режиссер сам передал в своем фильме: «Люди стали собирать вещи, кто-то бросал все и вся, бежал куда-то. Моя семья приняла решение уходить из Калинина. Они нашли лодку и стали переправляться через Волгу. И тут увидели на берегу немцев на мотоциклах. Фашисты стреляли из автоматов по людям, только взлетали фонтанчики брызг. Бог миловал, мои родные сумели спокойно переправиться на тот берег. Эти впечатления до сих пор не дают мне покоя, они засели где-то глубоко внутри. И я считаю своим долгом поведать всем правду о том времени. Тем более, мне есть что сказать».