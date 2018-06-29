2018-06-29T16:24:13+03:00
Экономика

«Россети» получили высокую оценку

29 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров компании
Антон БАЛУЕВ
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Председательствовал на собрании министр энергетики, председатель совета директоров «Россетей» Александр Новак. Многие акционеры после завершения мероприятия отметили доброжелательную, демократичную атмосферу. И высоко оценили хорошую динамику компании за 2017 год.

Например, средняя продолжительность прекращения передачи электроэнергии составила 3,86 часа, на 19% меньше, чем в 2016 году. А средняя частота прекращений передачи электроэнергии сохранилась на рекордно низком уровне: 1,53 на 1000 условных единиц оборудования. И это на фоне участившихся опасных погодных явлений.

Консолидированная выручка «Россетей» выросла за 2017 год на 5,3% и составила 948,3 млрд, рублей. А чистая прибыль увеличилась почти на 40% и составила 137,1 млрд.

Для «Россетей» 2017-й стал годом масштабного выхода в цифровое пространство: менеджмент компании разработал стратегию построения цифрового электросетевого комплекса до 2030 года с широким внедрением технологий искусственного интеллекта.

Как отметил генеральный директор компании Павел Ливинский, это позволит модернизировать всю энергетическую отрасль, вывести эффективность всей группы компании на качественно новый уровень, повысить надежность электроснабжения потребителей и инвестиционную привлекательность, а также обеспечит дополнительные гарантии дивидендных выплат акционерам.

Кстати, на вопрос акционера о перспективах выплаты дивидендов он сообщил, что «дивиденды будут расти, потому что компания развивается стабильно. МСФО по итогам 2017 и первого квартала 2018 года показало хорошую динамику, что даёт нам возможность выплатить промежуточные дивиденды по итогам первого квартала текущего года. В дальнейшем усилия менеджмента также будут направлены на выплату дивидендов. Рассчитываем на хорошие результаты в 2018 году».

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