"Приехавшим на мундиаль рассчитывать на возврат денег вряд ли стоит"

СЕГОДНЯ 16:35 2018-06-29T16:46:21+03:00

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Еще 18 июня заседал президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Но только в эту пятницу на сайте кабмина появились ряд поручений Дмитрия Медведева по итогам того заседания. Одно из самых любопытных - поручение федеральным структурам подумать, как компенсировать иностранным туристам в России часть их расходов за путевки в нашу страну. Поручено проработать вопрос стимулирования «турпотока из целевых стран».

Повезет ли мексиканцам и бельгийцам, а также прочим шведам, который сейчас толпами путешествуют по нашей стране и болеют за свои команды? Мы спросили об этом одного из представителей туриндустрии - Сергея Голова.

- Приехавшие мундиаль могут рассчитывать на возврат части денег, что они потратили в России?

- Нынешние - вряд ли. Это поручение премьера направлено в целом на то, чтобы привлечь иностранцев в Россию. Думаю, это поручение премьер-министр сделал для того, чтобы привлечь в Россию иностранных туристов в перспективе. Должны быть приняты дополнительные документы. Чтобы все заработало. Важно вести учет. Понимать, как именно это будет происходить. Кто это будет делать. И тем иностранцам, которые сейчас в России, расчитывать на такую компенсацию не стоит.

- Это будут компенсации из федерального бюджета или нагрузка ляжет на туриндустрию?

- Не думаю что нагрузка ляжет на туриндустрию. Скорее всего, это будет оплачивать федеральный бюджет. Это же поручение главы кабмина Минэконромразвитию! Представьте, сколько гостиниц и вообще инфраструктуры к ЧМ было построено! Стоит задача — превратить болельщиков в путешественников в дальнейшем. И все направлено на то, чтобы имидж государства выровнялся. Вторая волна может нахлынуть после того, когда эти болельщики вернуться домой. И когда они расскажут правду о том, что происходит в России. О том, где они были и как их встречали. Потому и проезд в городах и между ними бесплатен, и перелеты по демпинговым ценам. Конечно, в дальнейшем это все не будет бесплатным. Но имиджевая составляющая сейчас большая. Все делается для того, чтобы приехавшие люди были довольны. И чтобы потом вернулись.

- Какую часть могут компенсировать — 10, 20 процентов?

- Не знаю. Понятно, что погашать то будут из федерального бюджета, но опосредованно это может лечь на туриндустрию. Вряд ли эти деньги станут возвращаться иностранным туристам напрямую. Маржинальность в турбизнесе, если брать пакетные туры — низкая. Скорее всего, речь будет идти о 15, максимум, о 20 процентах возврата.

- А в каких странах туристам уже компенсируют часть их затрат на поездки?

- В Турции нет возврата денег туристам. Но правительство дотирует туроператоров - в разное время года по разному. Речь о десятках миллионов долларов в год. Правительство Турции за каждый самолет, прилетающий из России, в конце сезона выплачивает туроператору (в зависимости от количества людей на борту) от 5 до 8 тысяч долларов. Многие страны идут по такому пути — в основном с пляжным отдыхом.

- Когда решение будет принято и процесс пойдет?

- Если мы говорим о принятии иностранных туристов — наша страна уникальна, потому что круглогодично может принимать туристов. И надо понять, как именно станет работать этот механизм возврата. Мне пока тяжело представить, когда именно это начнется. Приехал в Россию, побыл 10 дней, получи 200 долларов при вылете домой — вряд ли это будет так, это вам не «такс фри». Логично было бы дотировать так, как делает Турция — своих туроператоров, которые пропагандируют отдых в России. Или тех туроператоров, которые целевым образом занимаются отправкой иностранных туристов в Россию.

- Сколько туристов прибыло в Россию с начала июня?

- Точной информации нет. Пытались посчитать число туристов с помощью биллинга — сотовой связи. Идет естественная миграция болельщиков - кто-то приезжал с надеждой остаться на месяц, как немцы. Но они уехали. Сейчас вторая волна — те, кто едут на четвертьфиналы-полуфиналы. Больше всего приехало из США, на втором месте — Китай, третьи — латиноамериканцы, в первую очередь мексиканцы.