Допинг, «договорняки» и паспорта фанатов: какие скандалы ищут иностранцы на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 17:03 2018-06-29T17:07:14+03:00

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Первый свободный от матчей день на чемпионате мира ФИФА решила подвести итоги группового турнира. Сонные отдыхающие от футбола «Лужники» собирали иностранных репортеров на специальную встречу с главой оргкомитета ЧМ-2018 Алексеем Сорокиным и спортивным директором ФИФА Колином Смитом. На таких встречах часто вопросы важнее ответов. Именно здесь выясняется, что не устраивает иностранных гостей, чем они готовы возмущаться и по какому поводу скандалить.

Но тут получился небольшой провал. Журналисты жаловались друг другу, что говорить как-то особо и не о чем: стадионы стоят, гостиниц хватает, бесплатные поезда ездят, все красиво, чисто и по западным меркам недорого, и даже страшные русские фанаты никому еще не вломили. Так что вопросы наскребли с трудом. «КП» выбрали самые популярные из них.

Паспорта болельщиков

На данный момент выдано 1,5 млн паспортов, и примерно половину из них получили иностранцы. Теперь больше всего их волнует, что Россия сделает с той личной информацией, которую надо было предоставить болельщику, чтобы получить FAN ID, а именно номера своих паспортов, контактные данные и прочее... Как РФ собирается ее использовать и где хранить? Видимо есть у них опасения, что не просто так Россия собирала информацию о них.

«Данными, полученными в ходе выдачи паспортов болельщиков, занимается минсвязи, - заявил Сорокин. - Все делается на основании меморандума, подписанного с ФИФА. Там все четко прописано, что будет делаться с полученной информацией после завершения турнира. А накануне ЧМ-2018 мы проверяли, не состоят ли болельщики в «черных списках» тех, кому запрещено появляться на стадиона, в не связаны ли они с терроризмом и другими преступлениями»...

Тема FAN ID все равно не давала покоя иностранцам. Временами казалось, что они уверены - все это Россия затеяла неспроста, и есть какой-то у нее дьявольский план. Но попутно выяснилось, что и Катар, где состоится следующий ЧМ-2022, думает над внедрением аналога «паспорта болельщика».

Допинг

Тема российского допинга как-то сама собой растворилась во время ЧМ-2018. Но периодически ее пытаются вернуть. На сей раз заход был сделан издалека. «Вы удивлены, как резво бегают футболисты сборной России?» - спросили у Алексея Сорокина. Но отвечал про допинг Колин Смит. «Более 2700 тестов проведено в ходе турнира, каждый футболист как минимум один раз прошел тест. После каждой игры четыре футболиста проходят тестирование, пробы отправляют в Швейцарию. У нас нет никаких нарушений на этот момент», - заявил один из боссов ФИФА.

Бойкот Англии

«Как известно, министры правительства в Великобритании объявили бойкот ЧМ-2018. Но сборная Англии прошла дальше. Если кто-то из министров решит приехать его пустят в Россию», - спрашивал кто-то из британцев.

«Решение некоторых лиц бойкотировать ЧМ нас озадачило, но если решат все-таки приехать, велкам», - на всякий случай пригласил Сорокин всех британских министров. Кстати в этот же день выяснилось, что правительство Швеции передумало бойкотировать чемпионат, кто-то из его министров приедет на плей-офф.

Договорные матчи

Несколько игр третьего тура ЧМ-2018 оказались скучными и проходными. Франция скатала скучнейшую ничью с Данией, но 0:0 как нельзя лучше устроили обе команды. Англия и Бельгия демонстративно не хотели выигрывать друг у друга, желая получить второе место и более легкого соперника в плей-офф. А Япония в матче с Польшей откровенно тянула время, хотя и проигрывала 0:1, но знала, что выходит в плей-фф благодаря меньшему количеству желтых карточек.

«Мы не хотим доводить дело до жребия! Поэтому и добавили именно такой критерий, - объяснил Колин Смит. - Посмотрим, как этот пункт сработает. Пока что не считаем, что правило нужно менять».

Спекулянты

По официальной статистике 98% билетов продано. Но на некоторых матчах были видны свободные места. Один из журналистов рассказал, что ему перекупщики предлагали билеты, а на пропускных пунктах часто личные данные, указанные в билетах, не соответствуют данным в паспортах болельщиков. Но ответственность за эту проблему не взяли на себя ни Россия ни ФИФА.

«Паспорт болельщика существует не для того, чтобы подтверждать билет, - заметил Алексей Сорокин. - А на некоторых матчах пустые места в VIP-трибунах объясняются тем, что люди были внутри стадиона, смотрели футбол в ложах». «На каждом турнире действуют перекупщики, а ФИФА старается ужесточить к ним меры», - спрятался за обтекаемым ответом и Колин Смит. Так что, похоже, спекулянтов никто ловить не собирается.