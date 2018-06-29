Любить нельзя запретить секс

СЕГОДНЯ 17:04 2018-06-29T17:18:56+03:00

Наш эксперт по вопросам красоты, нравственности и секса объяснит ханжам и импотентам, где и какие знаки препинания ставить в этом заголовке

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Я не любитель шумных массовых мероприятий, поэтому ровно к началу чемпионата мира по футболу укатил в очередную экспедицию по детским домам Сибири. Ну, и, как это обычно бывает, стоит только ненадолго оставить страну без присмотра, как очередные недоумки что-нибудь отчебучат.

На этот раз некое сообщество "блюстителей нравственности" вдруг вообразило себе, что они могут решать, кому и кого можно любить, кому и с кем заниматься сексом.

Если верить СМИ, эти деятели не только (цитирую) "выкладывают видео наших девушек с иностранцами и называют их шалавами", но и в реале пытаются препятствовать общению наших девушек с иностранными фанатами, цитирую: "уже несколько девушек в соцсетях написали, что при попытке заговорить с иностранцем, как из под земли вырастает очередное отечественное чмо и начинает орать про шлюх, а иногда и в драку лезет".

Если вы думаете, что это какая-то малозначимая местечковая дурь, то ошибаетесь: скандал вышел на уровень главных федеральных телеканалов и крупнейших печатных СМИ. Отдельные "золотые перья" выступили с разгромными опусами, обличающими (цитата) "поколение шлюх, готовых раздвинуть ноги при одних лишь звуках иностранной речи".

При этом щелкоперы как бы со знанием дела замечают: "Ясное дело, что большинство их них делают это за деньги".

На самом деле, деньги тут не при чем: нашим женщинам просто не хватает внимания и любви. Ведь и до чемпионата мира обделенные мужской лаской россиянки копили деньги на Турцию и Египет не только за тем, чтобы купаться в море и загорать на солнце. Про это уже столько рассказано, написано и снято телесюжетов, что только ленивый не слышал.

Да, я знал, что чемпионат мира по футболу для нас - политическое дело огромной важности, но не ожидал, что, кроме всего прочего, мундиаль обнажит отечественные социальные недуги такой тяжести и таких масштабов!

Социальная болезнь - это не то, что наши женщины готовы броситься на шею иностранцам. Это лишь симптом, проявление более серьезных проблем. Главная беда - резкая нехватка нормальных мужчин в России.

И речь вовсе не о том, что не хватает принцев на белых жеребцах! Отнюдь!

Речь о резком дефиците хотя бы мало-мальски социально и сексуально дееспособных мужчин.

В некоторых регионах дефицит нормальных мужчин приводит к тому, что в отдельных возрастных группах на одного СВОБОДНОГО (т.е. неженатого) и СОЦИАЛЬНО ДЕЕСПОСОБНОГО мужчину приходится десять (!) женщин.

Куда же девались отечественные мужчины? Да никуда. Они как бэ есть, и в тоже время их как бэ нет.

Изначально, т.е. при рождении, мальчиков на 10% больше, чем девочек. Так природа позаботилась о компенсации убыли мужчин из-за травматизма. К половой зрелости мужские и женские особи приходят в паритете: один к одному. Казалось бы, живи да радуйся! Но нет, только не в России. С 14-ти лет мужчин в России начинают выкашивать алкоголизм и наркомания, так что в старших возрастных группах мужчин заметно меньше женщин, но, конечно, не в десять раз. Однако огромный процент "имеющихся в наличии" лиц мужского пола, как я уже отметил, не являются социально дееспособными, и, поэтому не могут быть полноценными социальными и сексуальными партнерами.

Виной тому опять же алкоголизм и наркомания.

В итоге что получается? В возрастных группах от 25-ти лет и старше, мужчин меньше, чем женщин. Часть - алкоголики и наркоманы. Еще часть – не свободны, т.е. уже в браке. Наиболее активные из свободных и дееспособных мужчин глубинки "вымываются" в более перспективные регионы, столицу и крупные города. В итоге нормальный, не спившийся, физически здоровый, дееспособный мужчина в возрасте 25-55 лет где-нибудь в Рыбинске или Иваново, Самаре или Волгограде идет нарасхват, и чувствует себя "звездой". Такой "мачо" может выбирать себе подруг в любой возрастной категории - в рамках закона, конечно. А незамужние женщины не то, что нормальной личной жизни - даже эпизодического секса не видят годами!

Поэтому не удивительно, что наши мужчины, в большинстве своём, не затрудняют себя куртуазным отношением к противоположному полу, красивыми ухаживаниями, и тому подобными "излишествами".

Тут нужно задаться традиционными русскими вопросами:

"КТО ВИНОВАТ?" и "ЧТО ДЕЛАТЬ?"

Как это ни странно, но виноваты во всем этом не российские мужчины! Беда в том, что к такому падению качества российских мужчин привели 100 лет геноцида русских людей, и прежде всего - мужчин. Сто лет, начиная с революции 1917-го года, первыми гибли лучшие мужчины - самые честные, самые сильные, самые храбрые. Гибли в гражданской войне, гибли в коллективизацию, гибли в сталинских лагерях. А какая чудовищная убыль мужского населения случилась в Великую Отечественную? Во многих деревнях мужчин вообще не осталось - только дети и старики.

Все это приводило к тому, что значительная часть мальчиков росла без отцов, и не смогла воспринять в семье правильный гендерный социальный сценарий. Т.е. проще говоря, дети, росшие без отцов, не могли видеть, как должен вести себя настоящий мужчина. И таких - десятки миллионов. В свою очередь, большинство из этих мальчиков, став отцами, не смогли сохранить семью, и семьи распались. И дети опять росли без отцов. Этот негативный сценарий воспроизводился из поколения в поколение. В итоге, на сегодняшний день мы имеем 70% разводов.

Наряду с неполноценной мужской ролью воспроизводилась неполноценная женская. Дефицит мужчин после войны привел в отношении женщин к мужчинам к жесткой установке: "хоть какой-нибудь, лишь бы был".

В итоге в России среди мужчин нет конкуренции за женщин. А, по законам рынка, если нет конкуренции - нет и качества. Поэтому российские мужчины на мировом брачном рынке неконкурентоспособны.

И во время чемпионата мира, когда в Россию приехало несколько миллионов мужчин из разных стран, россиянки смогли это увидеть. Об этом наши женщины и пишут в социальных сетях: "обиженные васи вдруг открыли для себя удивительный факт, что женщина может не только "не давать", но и сама с удовольствием стремится к сексу, если вдруг видит кого-то привлекательного. И числимая в мерзких фригидных суках афца вдруг превращается в развратную предательницу родины, которой вася неинтересен, несмотря на его загадочную душу и сверхценный пупкинский генофонд".

И я согласен с авторшей этих строк. Если бы вдруг мировой брачный рынок стал доступен для большинства российских женщин, то случилось бы "страшное" – многие из наших мужчин могли бы рассчитывать только на надувных резиновых "подруг".

И что же нам со всем этим теперь делать? Как нам улучшить качество отечественных мужчин?

Нет, вернуть утраченный генофонд не получится. Но можно хотя бы попытаться улучшить то, что есть. Например, ограничить или вообще запретить потребление алкоголя, потому что если мы не победим алкоголизм, то он победит Россию.

Ну, а в качестве быстрой и не слишком сложной меры улучшения межгендерного взаимодействия можно воспользоваться рекомендациями аргентинской футбольной ассоциации своим фанатам: "Что делать, чтобы появился шанс с русской девушкой":

"Русский девушки, как и любые другие девушки, уделяют большое внимание вашей ухоженности, приятному запаху и опрятной одежде. Для них очень важно первое впечатление, поэтому следите за своим внешним видом"

"Так как русские женщины прекрасны, многие мужчины хотят всего лишь затащить их в постель. Время от времени девушки тоже хотят этого, но они личности, которые хотят чувствовать себя важными и уникальными. Совет: обращайте внимание на их ценности и индивидуальность».

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