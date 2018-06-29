2018-06-29T18:22:33+03:00
Политика

Дмитрий Патрушев - Владимиру Путину: "100 миллионов тонн зерна мы соберем, так точно!"

Новый глава Минсельхоза доложил президенту о засухе, дорогой солярке и борьбе за урожай
Александр ГАМОВ@gamov1
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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССМинистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Встречу в Кремле с назначенным в мае министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым Владимир Путин начал вчера с вопроса, подчеркивающего гигантский размер России:

- Дмитрий Николаевич, у нас посевная продолжается? И уборка уже началась?

- Владимир Владимирович, так точно! - ответил по-военному Патрушев. - Хотел вам доложить, что посевная кампания как раз практически завершена. А на юге страны уже ведутся уборочные работы, намолочены первые 4,4 миллиона тонн зерна...

Казалось, если бы в кабинете президента была карта, министр обязательно бы к ней подошел и показывал линию фронта в битве за урожай.

- Но в связи с засухой урожайность у нас чуть пониже, чем в прошлом году: на 5 центнеров с гектара собираем меньше. Пока рано, наверное, делать точные прогнозы. Тем не менее рассчитываем, что порядка 100 миллионов тонн зерна мы соберем...

Президент подбадривающе кивнул молодому министру.

Разговор пошел о цене на зерно. Оказывается, рекордный урожай прошлого года – 135,4 миллиона тонн – серьезно давил на эту самую цену.

- С августа по декабрь 2017 года снижение цен на пшеницу 4-го класса составило почти 20% – с 8,4 тысяч рублей за тонну до 6,8 тысяч рублей, - зачитал сводку Патрушев. - Сейчас цена - 7,8 тысяч рублей за тонну. Надеемся, что к концу 2018 года будет порядка 8,7 тысяч. С учётом запасов урожая 2017 года можем прогнозировать, что экспорт зерна в 2018-м будет на уровне прошлого года - 44 миллионов тонн.

Затем Патрушев рассказал Путину, как селу помогают пережить подорожание бензина и солярки:

- Принято решение о компенсации потерь сельхозпроизводителей от роста цен на топливо. Эти компенсации будут из резервного фонда правительства.

- Сколько это примерно? - спросил президент.

- Порядка 12 миллиардов рублей за январь-июнь.

Поговорили, разумеется, и о кредитах для села...

- На посевную, уже где-то и на уборочную, - это 180 миллиардов рублей, на 22% выше, чем за тот же период прошлого года.

Президет оценил доклад одним словом:

- Хорошо.

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