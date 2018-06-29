“Самый компактный электротранспорт в мире”: Segway представил электроролики Drift W1 e-Skates

СЕГОДНЯ 19:57 2018-06-29T19:57:12+03:00

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Компания Segway-Ninebot представила электролики Drift W1 e-Skates. По мнению создателей, модель является “самым компактным электротранспортом в мире”.

По сути, устройство представляет собой гибрид роликовых коньков и гироскутера. Оно состоит из двух независимых платформ со встроенными колесами и электромоторами. Для начала движения пользователю необходимо встать на платформы, а затем стартовать, наклонив тело. Поверхность “гиророликов” выполнена из материала, который предотвращает скольжение обуви.

Drift W1 использует ту же самую технологию балансировки, что и в самом первом Segway Human Transporter, вышедшем в 2002 году. Создатели отметили, что она “построена на более чем 800 патентах”. Технология е-skates также не является новой - ее исследования и разработки продолжаются не менее 10 лет. Например, она демонстрировалась на Международной выставке роботов в Японии в 2009 году. А в 2017 году на выставке CES компания Razor представила свои моторизованные кроссовки Jett на основе е-skates.

В Segway добавили, что электроролики идеально подходят для молодых людей, “которые осмеливаются выделиться и создавать новые тенденции”. Цена на устройство пока не объявлена, а Segway планирует выпустить их текущей осенью. Европейский дебют новинки состоится 30 августа в Берлине, в преддверии открытия технологической выставки IFA 2018.