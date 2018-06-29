2018-06-29T20:53:40+03:00
Наука

На МКС отправили экспериментального робота с искусственным интеллектом

Устройство с анимированным мультяшным лицом - “психологический помощник астронавтов на основе ИИ” [видео]
Григорий ПУШКАРЁВ
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Робота Cimon прозвали “летающим мозгом” из-за своего оригинального видаРобота Cimon прозвали “летающим мозгом” из-за своего оригинального видаФото: Скриншот с видео
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На МКС отправился робот Cimon (Crew Interactive Mobile Companion - “Мобильный интерактивный помощник экипажа”), которого прозвали “летающим мозгом” из-за своего оригинального вида. Устройство с искусственным интеллектом будет проводить исследования психического состояния астронавтов, работающих на станции.

Внешне робот выглядит как шар средних размеров и обладает экраном с анимированным лицом. Он оснащен камерами, микрофоном и динамиками, а также вентиляторами для перемещения в условиях микрогравитации и ультразвуковыми сенсорами для определения своего места в пространстве. Кроме того, Cimon распознает речь человека и самообучается.

Робот может взаимодействовать со всеми людьми на МКС, но его ведущий компаньон - немецкий астронавт Александр Герст. Он будет использовать Cimon для экспериментов с кристаллами и кубиком Рубика, а также для проведения медицинского эксперимента, в ходе которого робот выполнит роль летающей камеры.

На МКС отправили экспериментального робота с искусственным интеллектом.

“Cimon - это личный помощник, способный распознавать голос и лицо. Мы хотим изучить психологические последствия длительных космических полетов для членов экипажа и опробовать подходящие контрмеры, особенно те, которые уменьшают стресс. Мы будем уделять особое внимание интеллектуальному анализу и взаимодействию между людьми и ИИ”, - рассказал руководитель проекта Тилль Эйзенберг.

Робот создан благодаря совместным усилиям компаний Airbus и IBM. Проект финансировался за счет средств Германского центра авиации и космонавтики.

На данный момент ракета Dragon компании SpaceX с роботом на борту успешно стартовала, груз вышел на стыковочную орбиту и ориентировочно прибудет на МКС 2 июля.

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