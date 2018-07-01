Охота на "Красную фурию": чего ждать России от матча с испанцами
Если в 1/8 финала чемпионата мира команде Станислава Черчесова удастся одолеть Испанию, домашний турнир окончательно превратится для нас в триумф. Это будет непросто. Испанцы - фавориты всего ЧМ-2018, зато за нас - полные «Лужники».
Оле-оле-оле-оле, Россия, вперед!
ПЛЮС НА МИНУС
Плюсы сборной России
+ Отличная физическая подготовка. Сборная России - третья по пробегу на всем ЧМ, и первая - из оставшихся в плей-офф команд.
+ Полные «Лужники». В Россию приехало всего 3 тысячи испанцев. Все остальные 77 тысяч мест на трибунах - наши.
+ Настрой Дзюбы и всей команды. «Мы хотим совершить небольшое чудо, чтобы нами гордилась страна», - заявил Артем Дзюба накануне.
Лучший бомбардир сборной России на ЧМ Денис Черышев всегда крестится, выходя на поле.Фото: Алиса ТИТКО
Минусы сборной Испании
- Неопытный тренер. Фернандо Йерро всего за день до начала ЧМ-2018 возглавил сборную вместо уволенного из-за конфликта интересов Лопетеги.
- Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа ненадежен. На этом чемпионате мира он уже совершал грубейшие ошибки. Как и вся оборона.
- Не лучшие отношения внутри команды. Противоречия между футболистами «Реала» и «Барселоны» часто бывают непреодолимы.
Ориентировочный состав сборной Испании:
Де Хеа, Жорди Альба, Пике, Серхио Рамос, Карвахаль, Бускетс, Иньеста, Иско, Сильва, Тьяго, Диего Коста.
Стартовый состав нашей сборной на матч с Испанией.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
СРАВНИМ?
Деньги в футбол не играют
Топ-5 cамых дорогих игроков.
По именам и по стоимости игроков у сборной Испании огромное преимущество.
Испания
Бускетс - 80 млн. евро
Иско - 75 млн.
Асенсио - 75 млн.
Де Хеа - 75 млн.
Коке - 70 млн.
Россия
Головин - 20 млн. евро
Смолов - 16 млн.
Фернандес - 16 млн.
Дзагоев -15 млн.
Ал. Миранчук - 14 млн.
ВОПРОС ДНЯ
Как Россия сыграет с Испанией?
Руслан НИГМАТУЛЛИН, экс-вратарь сборной России по футболу:
- Надеюсь, наши победят 2:1. Надо всем забыть игру с Уругваем. Команда наша готовилась мысленно к 1/8. А вот испанцы в матчах с Марокко и Ираном показали, что могут создавать сами себе проблемы. И они сменили тренера за день до чемпионата. Такую сборную можно обыгрывать.
Михаил БОЯРСКИЙ, актер:
- Я не хочу задумываться о том, как закончится эта игра. Просто надеюсь на победу. Если хотите знать счет - спросите осьминога или глухого эрмитажного кота.
Юрий ЛОЗА, музыкант:
- Для нас все закончится плачевно. Черчесов не выдал никаких новых идей. Он все копирует у Хиддинка. А тот - средний тренер. Команда как не играла, так и не играет. Я бы переставил футболистов местами, дал бы им другие задачи. Повезет - забьем голишко. Будет 1:3 или 0:3.
Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ
Валерий ГАЗЗАЕВ, депутат Госдумы, бывший наставник сборной России по футболу:
- Ну матч предстоит сложный, но престижный. Испанцы гораздо сильнее уругвайцев. У них - лучшие футболисты «Реала» и «Барселоны». Конечно, игра будет трудной. У испанцев развита тактика, индивидуальное мастерство. Но у нас должна быть одна задача - победить. России надо подготовиться на предельном уровне - психологическом и функциональном.
Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист и заядлый болельщик:
- Сыграют вничью, скажем, 2:2. И даже если потом проиграем по пенальти, это будет классный и упорный матч.
Евгений ЛОВЧЕВ, экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной:
- Стыдно за Россию не будет. Но мы, скорее всего, проиграем. Правда, мальчиками для битья мы не будем. Там есть форвард Коста - он все рвет руками и ногами, ему многое позволяют судьи. Испанцы смогут больше владеть мячом. У Египта и саудовцев не такая сильная атака. А как только вышли мощные нападающие Уругвая - наша защита поплыла. Испанцам мы, наверно, уступим 1:2.
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