Охота на "Красную фурию": чего ждать России от матча с испанцами

СЕГОДНЯ 01:02 2018-06-30T19:11:40+03:00

В воскресенье, 1 июля, сборную России ждет самый важный матч за последние десять лет [инфографика]

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Если в 1/8 финала чемпионата мира команде Станислава Черчесова удастся одолеть Испанию, домашний турнир окончательно превратится для нас в триумф. Это будет непросто. Испанцы - фавориты всего ЧМ-2018, зато за нас - полные «Лужники».

Оле-оле-оле-оле, Россия, вперед!

ПЛЮС НА МИНУС

Плюсы сборной России

+ Отличная физическая подготовка. Сборная России - третья по пробегу на всем ЧМ, и первая - из оставшихся в плей-офф команд.

+ Полные «Лужники». В Россию приехало всего 3 тысячи испанцев. Все остальные 77 тысяч мест на трибунах - наши.

+ Настрой Дзюбы и всей команды. «Мы хотим совершить небольшое чудо, чтобы нами гордилась страна», - заявил Артем Дзюба накануне.

Лучший бомбардир сборной России на ЧМ Денис Черышев всегда крестится, выходя на поле.Фото: Алиса ТИТКО

Минусы сборной Испании

- Неопытный тренер. Фернандо Йерро всего за день до начала ЧМ-2018 возглавил сборную вместо уволенного из-за конфликта интересов Лопетеги.

- Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа ненадежен. На этом чемпионате мира он уже совершал грубейшие ошибки. Как и вся оборона.

- Не лучшие отношения внутри команды. Противоречия между футболистами «Реала» и «Барселоны» часто бывают непреодолимы.

Ориентировочный состав сборной Испании:

Де Хеа, Жорди Альба, Пике, Серхио Рамос, Карвахаль, Бускетс, Иньеста, Иско, Сильва, Тьяго, Диего Коста.

Стартовый состав нашей сборной на матч с Испанией.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СРАВНИМ?

Деньги в футбол не играют

Топ-5 cамых дорогих игроков.

По именам и по стоимости игроков у сборной Испании огромное преимущество.

Испания

Бускетс - 80 млн. евро

Иско - 75 млн.

Асенсио - 75 млн.

Де Хеа - 75 млн.

Коке - 70 млн.

Россия

Головин - 20 млн. евро

Смолов - 16 млн.

Фернандес - 16 млн.

Дзагоев -15 млн.

Ал. Миранчук - 14 млн.

ВОПРОС ДНЯ

Как Россия сыграет с Испанией?

Руслан НИГМАТУЛЛИН, экс-вратарь сборной России по футболу:

- Надеюсь, наши победят 2:1. Надо всем забыть игру с Уругваем. Команда наша готовилась мысленно к 1/8. А вот испанцы в матчах с Марокко и Ираном показали, что могут создавать сами себе проблемы. И они сменили тренера за день до чемпионата. Такую сборную можно обыгрывать.

Михаил БОЯРСКИЙ, актер:

- Я не хочу задумываться о том, как закончится эта игра. Просто надеюсь на победу. Если хотите знать счет - спросите осьминога или глухого эрмитажного кота.

Юрий ЛОЗА, музыкант:

- Для нас все закончится плачевно. Черчесов не выдал никаких новых идей. Он все копирует у Хиддинка. А тот - средний тренер. Команда как не играла, так и не играет. Я бы переставил футболистов местами, дал бы им другие задачи. Повезет - забьем голишко. Будет 1:3 или 0:3.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Валерий ГАЗЗАЕВ, депутат Госдумы, бывший наставник сборной России по футболу:

- Ну матч предстоит сложный, но престижный. Испанцы гораздо сильнее уругвайцев. У них - лучшие футболисты «Реала» и «Барселоны». Конечно, игра будет трудной. У испанцев развита тактика, индивидуальное мастерство. Но у нас должна быть одна задача - победить. России надо подготовиться на предельном уровне - психологическом и функциональном.

Виктор БЕРЕЖНОЙ, программист и заядлый болельщик:

- Сыграют вничью, скажем, 2:2. И даже если потом проиграем по пенальти, это будет классный и упорный матч.

Евгений ЛОВЧЕВ, экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной:

- Стыдно за Россию не будет. Но мы, скорее всего, проиграем. Правда, мальчиками для битья мы не будем. Там есть форвард Коста - он все рвет руками и ногами, ему многое позволяют судьи. Испанцы смогут больше владеть мячом. У Египта и саудовцев не такая сильная атака. А как только вышли мощные нападающие Уругвая - наша защита поплыла. Испанцам мы, наверно, уступим 1:2.

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