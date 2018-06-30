Хайо Зеппельт выпустит фильм о допинге в бразильском футболе перед игрой Бразилии на ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 12:50 2018-06-30T13:06:15+03:00

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Скандальный немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что скоро выйдет в свет еще один его фильм о допинге. На этот раз - в бразильском футболе! Это произойдет за сутки до матча Бразилия - Мексика в рамках 1/8 финала.

- 1 июля в 23:50 по местному времени (Германия) за день до матча чемпионата мира Бразилия – Мексика – новый эпизод серии ARD "Допинг. Совершенно секретно". Под названием "12-й игрок Бразилии". Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире

Хайо Зеппельт уже не первый раз пытается отыскать допинг в спорте. Перед чемпионатом мира 2018 он так и не смог доказать, что в составе российской команды есть "игрок под допингом". ФИФА и ВАДА закрыло все расследования, не найдя никаких доказательств после выхода очередных фильмов Зеппельта на экраны.

Зеппельт же перед ЧМ-2018 закатил свой отдельный скандал. Получив аккредитацию на чемпионат мира по футболу, он публично заявил, что ему не дают визу. Пришлось "впрягаться" даже МИД Германии, чтобы закрыть этот вопрос. Но, после того, как очередные обвинения Зеппельта в отношении российских футболистов не подтвердились, Хайо отказался приезжать в Россию. Мотивируя это, что удивительно, соображениями безопасности.

Вместе с тем, в июне 2017 года на канале ARD вышел фильм о допинге в бразильском футболе. Доктор Жулио Алвес утверждал, что давал допинг спортсменам и манипулировал с допинг-пробами. Среди тех игроков, которые были названы в фильме - звездный футболист Роберто Карлос.

Отметим, что в начале этого года, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов, которые впервые фигурировали в "обвинительных" материалах немецкого журналиста. Это решение вызвало бешеный гнев со стороны Хайо Зеппельта.