2018-06-30T20:25:17+03:00
Звезды

Бабушка среднего ребенка Седоковой: «Анна сама бросила дочь»

Суд запретил певице видеться с Моникой
Ольга АНТОНОВА
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Седокова признавалась, что ради того, чтобы оплатить адвокатов вынуждена была больше работатьСедокова признавалась, что ради того, чтобы оплатить адвокатов вынуждена была больше работатьФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Меньше всего Анна Седокова могла ожидать, что его разногласия с бывшим мужем Максимом Чернявским по поводу того, где должна жить их общая дочь Моника закончатся в суде. Однако же, именно он оставил право опеки над дочерью за отцом. Более того, 35-летней певице запрещено оставаться с наследницей наедине. Общаться с девочкой мать может только в присутствии социального работника. Кроме того, отец девочки всерьез опасается, что экс-супруга может похитить ребенка.

Бывшая свекровь артистки не осталась в стороне от громкого скандала и подробно рассказала, почему в семье случился разлад. По словам Марины Чернявской, именно Седокова вынудила ее сына обратиться в суд – якобы Анна хотела снимать ребенка в российском телешоу, забыв о том, что Моника должна вскоре пойти в школу в Лос-Анджелесе.

«Все началось в июле 2017 года, Анна решила забрать Мону на ПМЖ для съемок «Вокруг света во время декрета». Но Мона была записана в школу Лос-Анджелеса. Она гражданка Америки, и среднее образование является обязательным, а непосещение школы – наказуемым. Поэтому Максим срочно увез Мону домой, где 23 августа внучка пошла в первый класс. А чтобы Анна насильно не вывезла ребенка, Макс через суд получил определение место жительства Моны в ЛА», – сообщила Марина Чернявская.

Моника с самого рождения живет с отцом в США Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Моника с самого рождения живет с отцом в СШАФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марина Чернявская убеждена, что Анна сама виновата в сложившейся ситуации. И хотя бывшая свекровь певицы утверждает, что совсем не осуждает поведение матери своей внучки, однако и уважения Седокова у нее не вызывает.

«Если бы Анна согласилась и подписала мировое соглашение, не было бы «надзирателей», но пока она не подписала. А у Моны уже две недели каникул. Я на Кипре сняла дом на берегу моря, приехали друзья Моны, зато «замечательная мама» отдыхает на Лазурном берегу и выставляет слезливые посты, дает лживые интервью. Скажите, как ее уважать?» – написала Марина.

Чернявская также заявила, что с рождения Моники певица практически не занималась ребенком, находясь почти все время на гастролях в России.

«Моника с рождения живет с папой. Анна уехала в Москву, когда Моне было полтора месяца на презентацию фильма «Беременный», где она играла играла главную роль с Дюжевым. Вернулась через три месяца, побыла две недели и снова уехала. И так шесть лет. Максим не возражал – это ее право строить свою жизнь так, как она хочет и зарабатывать, как умеет. Мона никогда ни одного плохого слова не слышала о маме и не услышит, несмотря ни на что. Анна приезжала сколько хотела и дочь видела поровну», – написала Чернявская.

А тем временем, сама Анна Седокова выложила в Instagram ролик, на котором она полуголая загорает на яхте вместе со своими подругами. Видео тут же вызвало бурю негодования среди поклонников, и множество шуток.

«Как-то не похоже, что Седокова скучает по дочери», « В откровенном бикини материнские чувства притупляются», « Не до Моники, жизнь проходит быстро, нужно много успеть», - написали фолловеры аккаунта певицы.

Сама экс-солистка «ВИА ГРЫ» историю с дочерью пока никак не комментирует.

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