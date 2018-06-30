Служу России: Выпускницы Тимирязевской академии принесли присягу

30 Июнь 18:00 2018-07-01T00:12:20+03:00

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – один из немногих вузов страны, у студенток которого есть возможность стать офицерами запаса, специализирующимися на ремонте автомобильной техники. Фото: timacad.ru

Аграрный университет – один из немногих вузов страны, студентки которого могут стать офицерами запаса

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В Тимрязевской академии прошло торжественное и очень волнующее для его участников мероприятие: пятнадцать выпускниц аграрного университета с разных факультетов принесли присягу Родине. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – один из немногих вузов страны, у студенток которого есть возможность стать офицерами запаса, специализирующимися на ремонте автомобильной техники.

Девушки в военной форме произносили слова присяги с оружием в руках. По словам руководства Тимирязевской академии, никаких поблажек и скидок на то, что они – слабый пол, студентки не получают: девчонки обучаются военному делу наравне с парнями. Курс подготовки на военной кафедре длится два с половиной года. За это время девушки вместе с юношами учатся обращаться с оружием, получают навыки работы с автомобильной техникой и сдают все нормативы, необходимые для присвоения военного звания.

Девушки приняли присягу, и с этого торжественного момента они пополнили ряды Вооруженных сил России. Новоиспеченных военных поздравил первый проректор Тимирязевской академии Илья Корнеев:

- Университет гордится тем, что среди наших студентов есть такие патриоты, как вы. Осталось сделать всего один шаг, чтобы получить офицерские погоны - «звезды» на ваших плечах. Желаю вам пронести память о сегодняшнем дне на долгие годы.

Девушки приняли присягу, и с этого торжественного момента они пополнили ряды Вооруженных сил России. Фото: timacad.ru

Чтобы стать лейтенантами запаса, девушкам после присяги нужно будет успешно пройти учебные сборы и сдать государственный экзамен. Многие студентки мечтают продолжить дело родителей-военных, и офицерское звание – одна из ступенек к будущей службе. Выпускница Института экономики и управления АПК Анна Чернышева рассказала, что выросла в династии военных.

- Мой дедушка окончил служить в звании полковника морской авиации, папа – подполковника ФСО России, и я тоже решила пойти по их стопам, - говорит выпускница.