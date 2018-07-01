Как кокосы: Ирина Шейк похвасталась упругими ягодицами в новой фотосессии

СЕГОДНЯ 02:50 2018-07-01T02:58:54+03:00

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Ирина Шейк поделилась в Инстаграме кадром из своей недавней фотосессии: модель улетела на тропический остров, где она примеряла купальники и бикини. На фото красотка позирует, лежа в бирюзовых волнах и демонстрируя упругие ягодицы, красивый загар и стройную фигуру.

Белый купальник, в котором позирует Ирина, - из коллекции, разработанной и выпущенной ее подругой, моделью Кэндис Свэйнпол. Белокурый «ангел» известной бельевой марки Victoria's Secret уже два года сидит в декрете – уроженка Южной Африки одного за другим родила двоих детей. Видимо, заскучав во время беременности, она решила выпустить собственную коллекцию купальников Tropic of C. Как признавалась Кэндис, при создании коллекции она вдохновлялась купальными костюмами девушек Джеймса Бонда в фильмах франшизы из 80-х.

Прекрасные формы Ирины Шейк не оставили ее поклонников равнодушными: в комментариях к снимку фолловеры восхищаются фигурой модели и ее безупречным внешним видом.

К слову, сама Ирина не считает что она – «мисс совершенство». Как-то ее подруга Крисси Тейген, тоже известная модель, написала в Инстаграме комплимент под одним из снимков Шейк, сделанных на красной дорожке Каннского фестиваля: «Я говорила это в день нашей первой встречи. И спустя годы ты по-прежнему остаешься самой красивой женщиной в мире», - написала Крисси.

На что Ирина ответила шуткой: «Конечно, я выгляжу красивой, когда мне сделают макияж и прицепят искусственные пряди волос. Но видела бы ты меня в шесть утра до всего этого…»

Ирина Шейк на Каннском фестивале.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Шейк успешно совмещает материнство с карьерой: воспитывая годовалую дочку Леа, модель умудряется много сниматься. Пока Ирина работает, за ее дочкой присматривает бабушка или отец. Бойфренд модели Брэдли Купер сейчас плотно занят на съемках сразу нескольких фильмов, в том числе своего режиссерского дебюта «Звезда родилась». Тем не менее актер не забывает и о семье — папарацци то и дело фотографируют его гуляющим по улицам Нью-Йорка с дочкой. Судя по всему, Брэдли — очень заботливый папа, и души не чает в малышке.

Напомним, супермодель родила дочку в апреле 2017 года. Ирина и Брэдли две недели держали в секрете не только новость о рождении, но так же пол и имя младенца. И для 32-летней Шейк, и для 43-летнего Купера девочка стала первым ребенком. Малышке дали имя Леа де Шейн Шейк Купер.