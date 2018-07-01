45-летняя Хайди Клум снялась полностью обнаженной

СЕГОДНЯ 14:40 2018-07-01T14:46:01+03:00

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В свои годы Хайди Клум остается одной из самых привлекательных моделей планеты. И хотя бывший «ангел» известной бельевой марки Victoria’s secret уже давно оставила карьеру на подиуме, прекрасная немка по-прежнему много снимается в фотосессиях, порой довольно откровенных. Не скрывает она ничего от своих поклонников и в реальной жизни. Папарацци то и дело подлавливают Хайди на пляже: 45-летняя блондинка предпочитает загорать исключительно топлесс. И то, что кто-то может подсмотреть, как она это делает (включая фотографов), ее, похоже, нисколько не заботит. Тем более, что ее фигура по-прежнему хороша, как и в начале ее модельной карьеры. Да что там – Хайди и сама охотно делится в Инстаграме пикантными кадрами. В эти выходные модель порадовала фолловеров фотографией, на которой она запечатлена совершенно обнаженной.

Хайди Клум прилетела в Атланту, где она стала ведущей вечеринки в одном из пляжных клубов города. А вечером, в номере своего отеля Ocean Resort Casino, манекенщица решила сфотографироваться на фоне заката. Обнаженная Хайди стоит на подоконнике панорамного окна и позирует на фоне захватывающего дух пейзажа – вид на вечерний город и океан. Прикрыв грудь руками, модель демонстрирует длинные ноги и подтянутые ягодицы.

Модель снялась обнаженной в номере своего отеля. Фото: Инстаграм.

Возможно, на такие откровенные снимки Хайди вдохновляет ее молодой бойфренд. Расставшись с мужем, певцом Силом, с которым они воспитывали четверых детей, супермодель меняет возлюбленных – и все ее парни один моложе другого. Последний бойфренд манекенщицы и вовсе младше нее на 16 лет. Прекрасная немка встречается со своим соотечественником - гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулицем. Когда Хайди впервые застукали с 28-летним парнем, многие злорадствовали: это мимолетные отношения, и долго они не продлятся. Но чем дальше, тем страсть пары все жарче. Первого июня Хайди отметила 45-летие в компании своих детей и Тома, устроившего ей трогательный и веселый праздник.

В мае Хайди и Том приехали вместе на Лазурный берег на Каннский кинофестиваль.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С музыкантом модель начала встречаться весной этого года после того, как дала отставку своему предыдущему бойфренду — 31-летнему арт-дилеру Вито Шнабелю. Сначала Хайди и Тома засекли во время свиданий в лос-анджелесских кафе. Затем пара приехала вместе на Лазурный берег на Каннский кинофестиваль. В Каннах музыкант и его подруга то и дело попадались на глаза папарацци за нежными поцелуями. Том и Хайди обедали в романтичных кафе и не скрывали своих чувств, загорая на палубе роскошной яхты.

Во время Каннского фестиваля Том и Хайди целовались, словно подростки, на яхте и в каждой каннской кафешке на радость вездесущим папарацци.Фото: EAST NEWS

Кстати, бывший бойфренд Хайди Вито Шнабель сейчас тоже влюблен – арт-дилер закрутил роман с бывшей женой Джонни Деппа, актрисой Эмбер Херд. Пару то и дело видят вместе на улицах Лос-Анджелеса: они гуляют, взявшись за руки.