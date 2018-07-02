Новым президентом Мексики стал «российский кандидат»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-07-02T10:27:32+03:00

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Результаты всеобщих выборов в Мексике стали с одной стороны неожиданными, а с другой, - вполне предсказуемыми. Новым главой государства стал кандидат от коалиции "Вместе сотворим историю" Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Кроме того, в воскресенье мексиканцы выбрали не только президента, но и 500 членов палаты депутатов, 128 сенаторов, а также состав 30 местных законодательных собраний, губернаторов 8 штатов и мэра столичного Мехико.

УБИЙСТВЕННЫЙ ВЫБОР

Воскресные выборы стали одними из самых кровавых в истории Латинской Америки и это не просто фигура речи. Избирательная кампания началась еще в сентябре прошлого года и за это время многие кандидаты были убиты мафией или своими политическими противниками. По данным местных правозащитников, всего попрощались с жизнью 137 политиков различного уровня, причем с двумя из них расправились прямо в день голосования. Это стало неприятным сюрпризом для правоохранителей, ведь во время выборов 2012 году от рук преступников погибли «всего» девять политиков.

Ситуация в стране и правда накалена до предела, ведь в многие мексиканцы уже устали от правительства Энрике Пенья Ньеты по прозвищу «Красавчик». На сегодняшний день рейтинг главы государства «болтается» на отметке в 20 процентов, ведь положительных результатов его правления на самом деле почти нет. Самая главная проблема Мексики — разгул организованной преступности, которую возглавляют наркокартели. Только в прошлом году из-за войн с государством и передела сфер влияния были убиты 25,3 тысяч человек, а виновных полиция не может и зачастую не хочет искать. По данным группы компаний Coparmex, в 2017 году более 40 процентов мексиканских компаний стали жертвами грабежей и рэкета. Вместе с этим растет и коррупция, причем на высшем уровне: сейчас под следствием находятся 14 губернаторов по обвинению во взятках или превышение должностных полномочий.

Сторонники победившего кандидата на улицах МехикоФото: REUTERS

КАНДИДАТ ОТ НАРОДА

64-летний Андрес Мануэль Лопес Обрадор (или как его здесь сокращенно называют «АМЛО») шел к президентству долгие 12 лет. Начав свою политическую карьеру в правящей Институционно-революционной партии (которая, кстати, руководила страной беспрерывно более 70 лет), он постепенно стал сдвигался «влево». В 2000-2005 годах Лопес Обрадор был мэром Мехико, а затем дважды выставлял свою кандидатуру на высший государственный пост. В 2006 году политик проиграл своему оппоненту чуть меньше 300 тысяч голосов, да и на выборах 2012 года был весьма близок к победе.

В этот раз Лопес Обрадор действовал во вполне комфортной конъюнктуре: ситуация в сфере безопасности не улучшается, коррупция растет, так что «новый» политик во власти пришелся по вкусу жителям центральноамериканской страны. Сам избранный глава государства успешно рекламирует свой имидж «простого человека» - ездит на обычной машине, икру ложками не ест. И даже обещает отказаться от личного президентского самолета — роскошного «Боинга-787», который использует Пенья Ньето.

Однако не все так просто. Хотя нового президента и называют «левым», на самом деле Лопес Обрадор придерживается идеи рыночной экономики, хотя и с национальной спецификой. Например, он обещал поддержать местных производителей и в особенности фермеров, обеспечив стабильные цены на сельскохозяйственную продукцию. Одно из самых острых требований — пересмотреть налоги и сборы в отношении нефтедобывающих компаний чтобы увеличить доходы бюджета. Вообще в своей современной риторике новоизбранный глава государства гораздо более умеренный, чем пытаются представить его противники.

НАШ ЧЕЛОВЕК В МЕХИКО

Впрочем, радикальных инициатив у Лопеса Обрегона хватает. Например, он предлагает помиловать членов наркокартелей, находящихся в местных тюрьмах, что вызывает шок у многих мексиканцев. Дело в том, что правительство уже больше 10 лет ведет настоящую войну с крупнейшими криминальными группировками, занимающимися поставками кокаина и амфетаминов в США, и в результате этой борьбы уже погибли несколько сотен тысяч человек. Причем новый глава государства не просто хочет начать переговоры с группировками, а намерен привлечь в качестве посредника ни много ни мало самого Папу Римского!

Кстати, Лопеса Обрадора одним из первых поздравил именно Дональд Трамп. Что ж, для Вашингтона это не совсем подходящий кандидат, ведь еще во время предвыборной гонки он призывал к снижению зависимости страны от США, с которыми Мексика находится в одном торговом блоке — НАФТА. Свое личное отношение к нынешнему хозяину Белого дома будущий глава Мексики выразил в книге «Послушай, Трамп!», где раскритиковал «северного коллегу» в том числе и за планы построить на границе США с Мексикой стену для борьбы с нелегальными эмигрантами.

Не случайно, что в Мексике начали появляться слухи о том, что Лопес Обрадор якобы является «российским агентом», а экс-советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер вообще заявил, что Америка видит начало «российского вмешательства» в мексиканские выборы. Не отставали и местные политики, например, лидер правящей партии Энрике Очоа, заявивший, что деятельность России и Венесуэлы по поддержке Лопеса Обрадора «задокументирована». «Документы», правда, никто не показал, но «осадочек остался».

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Впрочем, многие политологи считают, что вся антиамериканская риторика не более чем предвыборная бравада, нацеленная на избирателей. Суровая реальность для Лопеса Обрадора можно выразить одной емкой местной поговоркой - «Бедная Мексика: так далеко от Бога и так близко к Соединенным Штатам!» Вариантов у Мехико действительно немного, ведь Вашингтон является крупнейшим экономическим партнером страны, да и важнейшим «спонсором» борьбы с наркоторговлей, который не только обеспечивает вооруженные силы и спецслужбы оборудованием и инструкторами, но и помогает прикрывать границы с другими соседями по региону, откуда в Мексику текут оружие, кокаин и нелегальные эмигранты.

Так что у нового правительства фактически нет вариантов, кроме как дружбы с США. Можно, конечно, понадеяться, что Китай, Венесуэла или Россия помогут стать Мексике подобием Венесуэлы или Кубы, но в реальности ни сам Лопес Обрадор ни его команда на это не пойдут. Новый президент Мексики не идеалист или романтик, а опытный политик, который с молодости целенаправленно шел к победе на выборам. Поэтому и стратегию свою он будет формировать, основываясь на существующих ресурсах местной экономики и своем политическом капитале, а не на абстрактных идеях. Так что, скорее всего, еще одной «Венесуэлы» в Латинской Америке не случится.