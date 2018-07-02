2018-07-02T11:58:47+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

На Дальнем Востоке стартовала экспедиция Минздрава

Жители 120 городов из 30 регионов станут участниками акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
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Акция Минздава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", Сахалинская область.

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Экспедиция стартовала в Петропавловске-Камчатском, а завершится в Калининграде, в ноябре 2018 года.

На днях мобильный пункт тестирования проехал по Сахалину. К микроавтобусу Минздрава РФ выстраивались очереди из жителей Поронайска, Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска. Бесплатную проверку на ВИЧ на Сахалине прошли 735 человек.

Следующий этап экспедиции – Приморье. Далее – Сибирь и Урал.

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